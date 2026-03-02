Depois de começada a guerra, a 'factura' não demora a chegar

Bom dia. Eis as principais notícias dos jornais nacionais nesta segunda-feira, 2 de Março de 2026, com os primeiros reflexos da guerra lançada por Trump no Irão. O petróleo fica mais caro e, em breve, os combustíveis vão encarecer. resta saber quanto subirá e por quanto tempo.

No Público:

- "Trump aponta para diálogo com Irão apesar da escalada da guerra"

- "Ataque ao Irão. Como a CIA e Israel montaram cerco e mataram Khamenei. Portugal recebe 39 pedidos de repatriamento"

- "PSD. Passos Coelho prepara proposta sobre bloqueios da economia"

- "Reportagem. Do TikTok aos panfletos, os agentes imobiliários jogam em diferentes campeonatos"

- "Correntes d'Escrita. Entre as TrupeLias de Laborinho Lúcio e o espelho mal-educado de Valter Hugo Mãe"

- "Plano para 2026-32. CP aposta na alta velocidade e prepara-se para a concorrência"

- "Fraude com vinhos. Oeno tem dívida de 80 milhões e 96 mil garrafas em depósito"

- "Futebol. Só oito dos 18 emblemas da Liga portuguesa com lucros"

- "Guerra na Ucrânia. Bélgica apresa petroleiro da 'frota fantasma' da Rússia"

No Jornal de Notícias:

- "Frente de guerra alargada deixa mundo em suspenso. Conflito entre EUA, Israel e Irão propaga-se ao Médio Oriente. Teerão lança ataques indiscriminados"

- "CIA vigiou aiatola Khamenei durante meses, Israel aproveitou informação para matar líder supremo"

- "Partidos pedem explicações sobre uso da Base das Lajes. Barril de petróleo pode chegar aos cem dólares"

- "Portugueses relatam terror no Dubai. 'Isto está assustador. Não paramos de ouvir mísseis mesmo aqui ao lado'"

- "Planos locais de emergência desatualizados num terço do território"

- "Pessoas. Olivia Dean, a nova rainha da música pop britânica"

- "Benfica. 'Se Prestianni for culpado de racismo, para mim acabou'. José Mourinho avisa jogador argentino. Águias enfrentam hoje Gil Vicente para a Liga"

- "FC Porto. Thiago Silva longe de Alvalade e Martim Fernandes apto"

- "Seguradora condenada a reparar carro que dera como perdido"

- "Porto e Gaia. Pedro Duarte não cede a Menezes e mantém cortes na Ponte Luís I"

- "Viana do Castelo. Pescador cai à água e morre após golpe de mar junto à barra"

- "Educação. Colégios ameaçam desistir dos contratos para o Pré-Escolar"

No Correio da Manhã:

- "Mensagens atrasam investigação a Nininho, Cantor com dados encriptados"

- "Guerra do Irão ataca o nosso bolso. Bloqueio em Ormuz dispara preço do petróleo"

- "Gil Vicente-Benfica. 'Se Prestianni for culpado, comigo acabou', diz Mourinho"

- "Sporting. Pote pronto para o clássico na Taça"

- "FC Porto. 'Tanque' Moffi ajuda no 'assalto' a Lisboa"

- "Epstein. Encontro com Sarah Fergurson quando cumpria pena"

- "Forças Armadas. 191 oficiais fogem da Marinha e pagam indemnização"

- "Derrotas internas. Montenegro perde poder no PSD"

- "Avião em Faro. Político do Congo deve 1 milhão"

- "Audiências. CMTV com melhor fevereiro de sempre"

No Diário de Notícias:

- "Guerra no Irão faz disparar preço do petróleo"

- "Ataque ao Irão. Trump e nova liderança pós-Khamenei vão falar, enquanto Netanyahu anuncia intensificar ataques"

- "Luís Tomé: 'Não há nenhuma hipótese, militarmente, de a China se envolver na guerra, tal como a Rússia também não'"

- "Finanças. Municípios arrecadam receita histórica de 176 milhões de euros com taxa turística em 2025"

- "DNBrasil. Reconhecimento de diplomas é prioridade, diz embaixador"

- "Poder local. Regionalização é meta da esquerda apesar do claro 'Não' do primeiro-ministro"

- "Carreira militar. Atrair jovens para as Forças Armadas: o que se faz lá fora e o que falta testar em Portugal"

- "Governo. Passos Coelho fala, muita gente sonha e a dor de cabeça de Montenegro nasce"

- "Arte. Bruno Zhu. Uma exposição cheia de 'momentos insólitos' para 'acordar' o visitante"

- "Futebol. 'Se for culpado, acabou': Mourinho fala do caso Prestianni antes do jogo com o Gil"

No Negócios:

- "Concorrência pressiona CP e Fertagus a abrirem mercado"

- "Ataque ao Irão faz soar alarmes na economia mundial"

- "Guerra das tarifas afasta ainda mais a meta do Governo para as exportações"

- "Jorge Tomás Henriques. Conversa Capital. Apoios a fundo perdido? 'Sem dúvida'. Presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares defende 'um esforço suplementar' na resposta à crise desencadeada pelas tempestades"

- "Banca. BCP promete a acionistas que vai voltar a distribuir 90% do lucro"

- "Investidor privado. Há quanto tempo tem a mesma conta? Veja a oferta da banca"

No O Jornal Económico:

- "Défice na balança de bens é o pior desde 2010"

- "Caja Rural espanhola vai comprar BNI Europa"

- "Acordo Mercosul entra provisoriamente em funcionamento já a partir de maio"

- "Sporting atinge lucros de 32 milhões de euros no primeiro semestre"

- "Petróleo dispara. Barril deve disparar 20 dólares na abertura do mercado"

- "Irão lança nova vaga de ataques a Israel. Tensão máxima"

- "Suspensão das tarifas não dá direito a compensação"

- "Proveitos das dormidas do turismo em desaceleração"

- "Lamborghini desiste de produzir carros 100% elétricos"

No O Jogo:

- "Gil Vicente-Benfica. Mourinho ao ataque. Técnico aborda os temas quentes e diz que renova sem discutir uma vírgula do contrato"

- "'Se quisesse ir para o Real Madrid teria dito o que disse? Acham que sou estúpido?'"

- "'Quero ficar, mas não gosto de jogar um campeonato real e outro virtual'"

- "'Prestianni? Se não respeitou princípios, a sua carreira comigo e no Benfica chega ao fim'"

- "Bruma e Sudakov de fora e Lukebakio sem pilhas"

- "FC Porto. 'É um jogador completo para vingar em Portugal'. Jankauskas aposta no sucesso de Moffi"

- "Thiago Silva e Martim Fernandes com mira apontada a Alvalade"

- "Análise: o impacto imediato dos reforços de inverno"

- "Barém. 'Estão a tocar as sirenes, vou para a cave!'. Nandinho falava a O Jogo sobre a guerra quando a conversa foi interrompida"

- "Pedro Martins ainda se sente seguro no Qatar"

- "Sporting. Trincão alérgico ao Dragão. Nunca marcou nem assistiu em 12 duelos com portistas"

- "Ioannidis é dúvida para desafio da Taça"

- "Braga. Barisic vai parar dois meses. Central falha oito desafios"

- "Rio Ave 0-0 Famalicão"

- "Tondela 2-2 Santa Clara"

- "Casa Pia 1-1 Moreirense"

No A Bola:

- "Gil Vicente-Benfica. Mourinho até já fala em renovação. 'Se o Benfica quiser renovar o meu contrato por mais anos também assino sem discutir uma única vírgula'"

- "'Quero ficar e jogar um único campeonato e não dois. Não gosto de jogar um real e um virtual', Mourinho"

- "'Se Prestianni for mesmo culpado, comigo acabou', Mourinho"

- "Sporting. Diomande estabilizou a defesa. Central regressou em grande da CAN"

- "Bragança trabalhado para ser o novo Morita"

- "FC Porto. Pietuszewski apontado à seleção da Polónia. Extremo vai estrear-se em clássicos"

- "Moffi já espreita o onze"

- "Tondela 2-2 Santa Clara"

- "Casa Pia 1-1 Moreirense"

- "Rio Ave 0-0 Famalicão"

- "Atletismo. Polémica entre Benfica e Sporting nos Nacionais de pista curta"

E no Record:

- "Gil Vicente-Benfica. Mourinho pisca olho à renovação. Treinador já faz contas a continuar na Luz para lá de 2027"

- "Técnico avisa Prestianni. 'Se for culpado, acabou para mim. Mas todos têm direito à presunção de inocência'"

- "...e critica arbitragem. 'Há uma classificação real e uma virtual'"

- "Sporting. Hjulmand é o rei do clássico. Médio supera registos de concorrentes internos e rivais"

- "Sporting. Debate presidencial marcado para o dia 12"

- "FC Porto. Mercado de inverno já rende. Quatro reforços em destaque"

- "Juvenis. Benfica 3.0 Sporting. Águia não deu hipóteses no dérbi"