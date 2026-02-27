Por que razão devemos ler contos de fadas às crianças?

A leitura de contos de fadas assume grande importância no universo infantil.

Desde pequenos, muitos de nós ouvimos contos de fadas, não só no colo dos nossos avós, ou dos nossos pais ou à sua volta. Quando se entra em contacto, desde cedo, com os contos há um enriquecimento com o mundo das obras literárias, havendo fascínio e atração por elas.

Contar contos de fadas ajuda a estimular a imaginação, a criatividade e as competências cognitivas, graças ao poder da fantasia e da magia que ativam o cérebro. A criança ao ver ou imaginar imagens dos cenários e de personagens dos contos de fadas, acabam por criar uma ideia mental dos espaços e acerca das pessoas, o que contribuirá para a construção de um pensamento mais crítico. Ao contar os contos de fadas, a criança sorri, dá gargalhadas, inventa e imagina situações e acontecimentos, fica curiosa, identifica-se com as personagens, e consegue encontrar soluções para os problemas, graças ao poder lúdico e prazeroso que é desenvolvido em simultâneo. Isto desencadeia poderosos contributos para o desenvolvimento infantil. E é nesse contexto de magia que a criança integra toda a ação do conto de fadas, imagina os cenários, os monstros, as princesas, as fadas, as bruxas, as dimensões do gigante e do anão, pois esse mundo criado por ela faz com que viva novas sensações.

Quando uma criança ouve um conto de fadas é desenvolvido o seu campo emocional, pois irá compreender e gerir melhor as suas emoções. Dessa forma, mais facilmente irá aprender a lidar com os seus medos, com as suas inseguranças, com os ciúmes, com as angústias e com alguns dos seus conflitos intrínsecos. Logo, uma criança que ouve contos de fadas irá fazer uma (re)aprendizagem, (re)educação do modo como pode lidar com situações traumáticas, mas de uma maneira mais divertida.

Como sabemos através da leitura ou da audição de contos de fadas são veiculados valores democráticos e de ética moral, como por exemplo: a partilha, a solidariedade, a amizade, o amor, a bondade, a justiça, o certo/ o errado, a verdade/ a mentira, o bem/o mal, … porque o desenrolar de toda a narrativa ajuda na compreensão desses conceitos e prepara a criança para a vida em sociedade.

Perante atitudes e comportamentos das personagens dos contos de fadas mais facilmente a criança adquire os valores e as morais explícitas ou implícitas na narrativa, criando fortes laços afetivos e aprendendo grandes lições de vida. Esse vínculo afetivo é criado não só com as histórias, como também fica fortalecido com a família, nomeadamente antes da criança adormecer, porque o pai ou a mãe lê contos de fadas, o que contribui para uma maior segurança emocional.

Em termos linguísticos, o conto de histórias de fadas ajuda grandemente na aquisição do léxico, ou seja, o vocabulário da criança é amplificado, dada a variedade de palavras regulares e até mesmo irregulares. As novas palavras vão começando a fazer parte do seu reportório lexical e a compreensão desses vocábulos fica mais rapidamente assimilada.

Em suma, os contos de fadas são, na verdade, ingredientes fulcrais para o cérebro, moldando a personalidade da criança e preparando-a para a experiência e caminhada de vida.