Festa do motociclismo homenageia os campeões regionais

A delegação da Federação de Motociclismo de Portugal, na Região Autónoma da Madeira realiza, esta noite, a Gala dos Campeões Regionais da Época 2025, que se realizar a partir das 19 horas no Auditório da Empresa de Cervejas da Madeira.

Esta cerimónia constitui um momento de reconhecimento público do mérito desportivo alcançado ao longo da época 2025, distinguindo os Campeões Regionais, Vice-Campeões e restantes classificados.

A iniciativa também pretende enaltecer o trabalho desenvolvido pelos clubes, dirigentes, equipas técnicas, patrocinadores e demais entidades parceiras que contribuem para o crescimento e afirmação do motociclismo regional.



OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Reunião Plenária na Assembleia Legislativa da Madeira

- 11h00 - Apresentação da Xl Edição do Km Vertical de Câmara de Lobos, na Praceta do Centro Cívico do Curral das Freiras

- 11h00 - Conferência de imprensa de apresentação do programa comemorativo do seu centenário da Banda Municipal de Santana, com a presença de Medeiros Gaspar e Dinarte Fernandes, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana

- 12h30 - Iniciativa da Semana da Igualdade, promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, na Casa de Saúde Dr. Câmara Pestana

- 14h30 - Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 'ao funcionamento do Instituto Superior de Administração e Línguas e ao futuro dos alunos', com audição Parlamentar com a presença da Directora Geral do ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 16h00 - Cerimónia de abertura do espaço de restauração ‘As Fontes do Horácio', com a presença de Miguel Albuquerque, no sítio do Lugar de Baixo (junto à Lagoa do Lugar de Baixo) - Ponta do Sol

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Obesidade e Dia Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável

- Este é o sexagésimo quarto dia do ano. Faltam 302 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1394 - Nasce o Infante D. Henrique, no Porto.

1777 - D. Maria I demite o Marquês de Pombal e afasta-o de Lisboa.

1809 - Invasões Francesas. As tropas portuguesas impõem a retirada estratégica do general Soult, no rio Minho.

1811 - Termina a terceira invasão francesa com a retirada do general Massena.

1832 - Morre, com 41 anos, Jean-François Champollion, historiador e linguista francês, fundou a egiptologia científica e desempenhou um papel fundamental na decifração dos hieróglifos egípcios (antigo alfabeto egípcio).

1852 - Morre, aos 42 anos, o escritor russo Nikolay Vasilyevich Gogol, autor de "O Capote" (1842) e de "Almas Mortas" (1842), obra fundadora da moderna Literatura russa.

- Almeida Garrett toma posse como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros no Governo do duque de Saldanha.

1859 - Os deputados portugueses José Estêvão e Vicente Ferrer apresentam a "moção laica" para impedir "as influências e demasias de qualquer espécie religiosa" nas instituições oficiais portuguesas.

1861 - O advogado norte-americano Abraham Lincoln é investido 16.º Presidente dos Estados Unidos da América.

1869 - Nasce Eugénio de Castro, poeta e professor, pioneiro do simbolismo na poesia portuguesa.

1911 - Morre, com 54 anos, o escritor Fialho de Almeida, autor de "Vida Irónica" e "Os Gatos", fundador da revista A Crónica.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. O exército alemão começa a retirada da frente ocidental.

1931 - O Diário do Governo nº. 52 publica o decreto nº. 19409 do Ministério do Comércio e Comunicações -- Direção-Geral das Indústrias, que aprova o regulamento sobre o condicionamento das indústrias.

- Pacto entre o vice-rei britânico, Lord Irwin, e o líder indiano, Mahatma Gandhi, para a libertação de presos políticos na Índia.

1933 - O democrata Franklin D. Roosevelt inicia o primeiro dos quatro mandatos como 32º. Presidente dos Estados Unidos da América. Apresenta o "new deal", para responder à Grande Depressão.

- A democrata Francis Perkins é nomeada pelo Presidente Roosevelt para secretária do Trabalho, a primeira mulher a ocupar um cargo de gabinete na Presidência norte-americana. Há 13 milhões de americanos no desemprego.

1948 - Começa o julgamento dos membros da Comissão Central do Movimento de Unidade Democrática (MUD) Juvenil pela Ditadura do Estado Novo.

1965 - A Síria nacionaliza a produção e a extração de petróleo.

1972 - A Síria nacionaliza as companhias distribuidoras de petróleo a operar no país.

1979 - O Papa João Paulo II publica a primeira carta encíclica do pontificado "Redemptor Hominis".

1992 - O Supremo Tribunal Administrativo da Argélia declara ilegal o partido Frente Islâmica de Salvação (FIS), que ganhou a primeira volta das eleições legislativas de dezembro de 1991.

1996 - A administração das Ordens Portuguesas atribui o Grande Colar da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a mais alta condecoração do país, a Mário Soares, no final do segundo mandato presidencial.

1998 - Desaparecimento de Rui Pedro, criança de Lousada com 11 anos.

1999 - Xanana Gusmão, dirigente histórico da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin), preso em Jacarta, capital da Indonésia, afirma, em entrevista, que os timorenses querem a transição pacífica para a autodeterminação.

2001 - Cai o tabuleiro da ponte Hintze Ribeiro, que liga Entre-os-Rios a Castelo de Paiva, provoca a morte a 59 pessoas.

2004 - O ministro da Segurança Social e do Trabalho, Bagão Félix, apresenta a proposta governamental de regulamentação do Código de Trabalho, no Parlamento, afirmando que esta "não retira direitos aos trabalhadores, mas sim reforça deveres".

- Morre, com 74 anos, Claude Nougaro, cantor e poeta francês, "Je suis sous (sous sous ton balcon)" foi o seu primeiro êxito, em 1964. Colabora depois com Baden Powel e Dave Brubeck e com estes percussionistas cria o seu estilo que intitula "du Nougaro", onde funde a poesia e uma melodia com "swing". Em 1988 recebeu o Grande Prémio da Canção Francesa da Sociedade de Autores e Compositores e Editores Musicais de França, em reconhecimento da sua carreira.

2005 - O primeiro-ministro, José Sócrates, apresenta a composição do XVII Governo Constitucional.

- Morre, com 73 anos, o jornalista e profissional da rádio José Matos Maia, produtor da versão portuguesa de "A Guerra dos Mundos"/"A Invasão dos Marcianos", inspirada na encenação de Orson Welles da obra de H. G. Wells.

2007 - Tropas australianas atacam, às primeiras horas da madrugada, posições do major rebelde Alfredo Reinado em Same, sul de Timor-Leste, provocando quatro mortos e dois feridos entre os revoltosos. A notícia do ataque contra Reinado, que se pôs em fuga, desencadeia uma vaga de violência em vários bairros de Díli.

- O cineasta Hugo Vieira da Silva é eleito o melhor realizador do Festival de Cinema Contemporâneo da Cidade do México, com o filme "Body Rice".

- Morre, com 95 anos, Lev Aslanovich Tarassov, Henri Troyat, escritor francês de origem russa, decano dos académicos franceses, Prémio Goncourt 1938.

2009 - O Tribunal Penal Internacional emite um mandado de prisão contra o Presidente do Sudão, Omar el-Béchir, de 65 anos, por genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade no Darfur, região do oeste do Sudão, onde uma guerra civil causou mais de 300.000 mortos desde 2003, de acordo com as Nações Unidas (ONU).

- Morre, aos 92 anos, Horton Foote, dramaturgo e argumentista norte-americano, distinguido com o Óscar, em 1963, pela adaptação de "Não Matem a Cotovia" ("To kill a mockingbird"), e em 1984 o Óscar pelo guião de "Tender mercies" ("Amor e compaixão").

2010 - Morre, aos 102 anos, Joaquim Fiúza, antigo velejador e medalha de bronze na Classe Star nos Jogos Olímpicos Helsínquia 1952.

- Morre, aos 76 anos, o fundador do jornal A Capital, Rogério Fernandes.

2012 - O ex-Presidente e atual chefe do Governo, Vladimir Putin, vence as eleições Presidenciais russas à primeira volta, com 63,6 por cento dos votos.

2013 - A Letónia assina o pedido oficial de adesão ao euro, que deverá permitir a este país báltico tornar-se no 18.º membro da zona euro, a 01 de janeiro de 2014.

2014 - O ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, condena "inequivocamente a violação da integridade territorial da Ucrânia" pela Rússia e, perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU), em Genebra, Suíça, pede o fim de "todas as movimentações provocatórias de tropas".

2016 - Luiz Inácio Lula da Silva, ex-Presidente brasileiro, é detido no âmbito da "Operação Lava Jato".

- O secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, perde a segunda votação de investidura para presidente do Governo de Espanha, tornando-se no primeiro candidato na história da democracia espanhola a não conseguir fazê-lo.

- Cientistas informam que encontraram a primeira prova de uma ligação biológica entre o vírus Zika, com grande propagação na América Latina, e a microcefalia em recém-nascidos.

2017 - A atleta Patrícia Mamona conquista a medalha de prata do triplo salto do campeonato da Europa de atletismo de pista coberta, em Belgrado Sérvia.

2018 - O ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal, 66 anos, e a sua filha Yulia, de 33 anos, são encontrados inconscientes num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra, após terem sido envenenados com um componente químico que ataca o sistema nervoso.

2019 - Presidente russo, Vladimir Putin, oficializa a suspensão da participação da Rússia no tratado de desarmamento nuclear assinado com os Estados Unidos durante a "Guerra Fria" em 1987, que entrou em vigor um ano depois e estipula a eliminação de todos os mísseis convencionais e nucleares com alcance entre 500 e 5.500 quilómetros - e denunciado no início de fevereiro por Washington.

- Morre, aos 71 anos, Mário Piçarra, músico fundador do grupo Terra a Terra.

2020 - Covid-19. Itália anuncia o encerramento de todas as escolas e universidades até 15 de março, como medida de precaução devido à epidemia, quando estão contabilizadas mais de 100 mortes no país.

2022 - Rússia ataca e ocupa a central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia (sudeste), a maior da Europa.

- Morre, com 84 anos, Fernando Barata, empresário, antigo presidente do Farense e do Imortal de Albufeira.

2023 - A atleta Patrícia Mamona, que defendia o título conquistado há dois anos, assegura a medalha de bronze no triplo salto, nos Europeus de pista coberta, em Istambul, na Turquia, ao conseguir 14,16 metros na final.

- Morre, aos 79 anos, Sueli Costa, cantora e compositora brasileira, compôs para Maria Bethânia e Elis Regina.

2024 - O XIV Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), presidido por José Manuel Bolieiro, toma posse perante a Assembleia Legislativa da região, na Horta, ilha do Faial.

- O Congresso francês, reunido em Versalhes, aprova a inclusão do aborto na Constituição - relativo à liberdade de recurso ao aborto, alterou o artigo 34.º, que passa a incluir "a garantia da liberdade das mulheres de recorrer à interrupção voluntária da gravidez" - tornando-se no primeiro país do mundo a garantir a interrupção voluntária da gravidez como um direito na lei fundamental.

- A Comissão Europeia multa a 'gigante' tecnológica norte-americana Apple em 1,84 mil milhões de euros, por abuso da posição dominante na App Store para fornecedores de 'streaming' de música, após queixa do Spotify.

- O Supremo Tribunal dos Estados Unidos autoriza Donald Trump a participar nas eleições primárias presidenciais, rejeitando as tentativas de alguns estados de responsabilizar o ex-presidente republicano pela invasão do Capitólio.

- Morre, aos 75 anos, a italiana Barbara Balzerani, antiga líder das Brigadas Vermelhas implicada no rapto e assassinato do antigo chefe de Governo italiano Aldo Moro (1916-1978).

2025 - Morre, aos 84 anos, Roy Ayers, vibrafonista e produtor norte-americano, considerado pioneiro na fusão entre 'jazz' e 'funk'. Em 1963 lançou o primeiro álbum, "West Coast Vibes", e formou a banda Roy Ayers Ubiquity.

