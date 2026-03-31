República Checa e Bósnia-Herzegovina voltam às fases finais, Itália novamente fora

República Checa e Bósnia-Herzegovina qualificaram-se hoje para o Mundial2026 de futebol, ao vencerem no play-off, no desempate nas grandes penalidades, respetivamente, Dinamarca e Itália, que falha uma fase final pela terceira vez seguida.

A Itália, campeã do mundo em 1934, 1938, 1982 e 2006 e finalista em 1970 e 1994, vai estar ausente de uma fase final pela quinta vez, a terceira seguida, depois de ter ficado pela fase de grupos em 2010 e 2014, apesar de, pelo meio, ter conquistado o Euro2020, disputado em 2021.

A Bósnia-Herzegovina foi a responsável pela eliminação da 'squadra azzurra', ao vencer na 'lotaria', por 4-1, em Zenica, após a igualdade 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento, com o golo inaugural de Moise Kean e a igualdade de Tabakovic, assegurando a segunda presença em fases finais, depois da estreia em 2014.

Também a República Checa tem apenas uma presença em fases finais como nação independente, em 2006 -- todas as outras oito como Checoslováquia, incluindo as das chegadas às finais em 1934 e 1962.

A segunda qualificação, conquistada hoje, também foi assegurada com a vitória na receção à Dinamarca, nos penáltis, por 3-1, após a igualdade 1-1 no tempo regulamentar e 2-2 no prolongamento, depois de ter estado duas vezes a vencer.

República Checa e Bósnia-Herzegovina juntaram-se a Turquia e Suécia entre os vencedores do play-off europeu de qualificação para o Campeonatos do Mundo de futebol, a disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho, por 48 seleções.