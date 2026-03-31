Ilícitos em ambiente escolar aumentaram 14,1%

O ano letivo 2024-2025 registou 8.133 ilícitos em ambiente escolar, um aumento de 14,1% em relação ao ano anterior, dos quais 5.694 ocorrências de natureza criminal (menos 0,9%), indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

Segundo o documento, que analisa os principais fatores de segurança relativos a 2025 e que foi hoje entregue no parlamento, das 8.133 ocorrências há 2.439 não criminais, que correspondem a um aumento de 76,5%.

No documento explica-se que as ocorrências podem ser verificadas dentro ou fora dos estabelecimentos de ensino ou, cumulativamente, em ambos os locais, mas que a maioria das ocorrências criminais e não criminais aconteceu no interior do recinto escolar.

Nas que aconteceram no exterior da escola uma parte ocorreu nos percursos casa-escola-casa ou nos percursos relacionados com atividades extracurriculares.

Entre os crimes praticados, o RASI destaca as ofensas à integridade física (2.198), injúrias e ameaças (1.394), furtos (931), ofensas sexuais (182) e roubos (120). Há ainda 114 casos de uso ou posse de arma.

Na lista de ocorrências ainda 322 casos de vandalismo/dano, 79 de posse/consumo de estupefacientes e até quatro ameaças de bomba.

As ocorrências em contexto escolar ocorreram especialmente no distrito de Lisboa (2.152), seguindo-se Setúbal (1.212) e Porto, com 1.129 casos.

A prevenção criminal, no âmbito do Programa Escola Segura, é feita maioritariamente, por ações de sensibilização, tendo-se registado no ano letivo passado um total de 26.642 ações, envolvendo 808 elementos.

As ações abrangeram 7.847 estabelecimentos de ensino e uma comunidade escolar superior a 1.600.000 elementos (alunos, professores, pais, encarregados de educação e auxiliares de ação educativa).