Grupo ZWILLING anuncia parceria com a REDE-T

O Grupo ZWILLING, referência mundial em cutelaria premium e equipamento de cozinha de alta performance, acaba de oficializar a sua parceria com a REDE-T, a maior plataforma B2B e rede social exclusiva para profissionais de Turismo, Hotelaria e Restauração em Portugal.

Segundo nota enviada a colaboração estratégica pretende aproximar as soluções de excelência do grupo alemão de chefs, directores de F&B, gestores hoteleiros e empresários do setor.

“A entrada na REDE-T representa um passo natural e estratégico para a ZWILLING em Portugal. Sabemos que os profissionais do canal HORECA enfrentam desafios diários de extrema exigência. O nosso objetivo, através do portefólio diversificado do Grupo, é dotar estas equipas com os melhores instrumentos do mercado, permitindo-lhes elevar a arte da hospitalidade e a experiência final do cliente”, afirma Miquel Garriga, General Manager da ZWILLING Portugal.

Os membros da REDE-T passam a ter acesso directo a aconselhamento especializado sobre as várias marcas do grupo, perfeitamente adaptadas às necessidades do canal profissional:

• ZWILLING: Cutelaria alemã de precisão e utensílios focados na ergonomia e resistência extrema.

• STAUB: A referência francesa em ferro fundido e cerâmica, eleita pelos grandes chefs mundiais pela sua performance térmica e apresentação irrepreensível da cozinha para a mesa.

• MIYABI: O rigor e a tradição das facas japonesas de Seki, para cortes de precisão e delicadeza absolutas.

• DEMEYERE: Baterias de cozinha em aço inoxidável da Bélgica, desenhadas para uso intensivo profissional e pioneiras em tecnologia de indução.

• BALLARINI: Tradição italiana no desenvolvimento de frigideiras antiaderentes de altíssima performance.