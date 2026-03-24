Da Intuição à Rede: A Evolução da Economia Criativa no Atlântico

Há quase 15 anos, quando começámos a reunir agentes de transformação social através das indústrias criativas, estávamos longe de imaginar a dimensão do impacto que estas ações viriam a ter. O que nasceu como o “Encontro Internacional da Economia Criativa”, e que mais tarde se consolidaria como a “Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas”, tornou-se um palco anual de metamorfoses.

Vimos artistas chegarem com o seu talento e, ano após ano, transformarem-se em gestores culturais, programadores, ativistas sociais e até ministros com as pastas da cultura e indústrias criativas. Esta evolução orgânica dos nossos intervenientes trouxe novos desafios e obrigou-nos a olhar para uma ferramenta que sempre defendemos, mas que as distâncias impostas pelo mar tornavam difícil de implementar na sua plenitude, o trabalho em rede.

O que era uma aspiração tornou-se uma urgência com o aparecimento da COVID-19. A necessidade de não parar e de continuar a criar a partir de casa acelerou a transição digital. A web deixou de ser apenas um complemento para se tornar o suporte vital que validou, finalmente, a nossa “rede”. Hoje, as distâncias geográficas já não são barreiras, mas sim pontos de ligação num ecossistema criativo que se provou resiliente e imparável.

Há 15 anos, éramos um pequeno grupo de sonhadores. Hoje, somos uma rede transatlântica de transformação social através das indústrias criativas e conseguimos trazer até à Madeira os nomes mais inspiradores do mundo nesta área.

Do Encontro Internacional à consolidação da MesclArte, vimos artistas tornarem-se gestores, ativistas e líderes. O que a distância do mar tentou separar, a tecnologia e a vontade de criar uniram de forma imparável e já temos um novo sonho, que para o ano Portugal seja reconhecido como “Ano Internacional da Criatividade em Portugal” e que na Madeira seja marcante, começando a 21 de Abril com o World Creativity Day e culminando em Junho com a Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas.

A contagem decrescente começou. Preparem-se para o próximo capítulo desta rede que não para de crescer.

Funchal, Madeira. 12 de Junho de 2026, Assembleia Legislativa Regional da Madeira.