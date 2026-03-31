Há tráfico de droga junto à escola na Ribeira Brava?

Há ou não um problema de tráfico e consumo de droga junto à entrada norte do Parque da Praça, na Ribeira Brava, nas imediações da escola e do Museu Etnográfico? A pergunta chegou ao DIÁRIO com a força de uma denúncia e com um detalhe sensível: a proximidade a um estabelecimento de ensino. Mas quando se cruzam versões, a resposta afasta-se do alarme inicial e entra num terreno mais complexo, onde nem tudo é o que parece.

O ponto de partida são relatos que davam conta de alegadas situações de tráfico e consumo de estupefacientes naquela zona, incluindo nas imediações da escola. A gravidade da denúncia justificou pedidos de esclarecimento formais, dirigidos à Direcção da escola e à Polícia de Segurança Pública. O que dizem, afinal, as entidades com responsabilidade directa sobre o terreno?

Do lado da escola, a resposta é clara e sem margem para ambiguidades: não há qualquer registo de situações ilícitas relacionadas com droga dentro do recinto escolar. Nem denúncias formais, nem ocorrências sinalizadas. O quotidiano decorre, segundo a Direcção, com normalidade, num ambiente controlado e com medidas de vigilância activas. A escola reforça ainda que mantém controlo de acessos, vigilância dos espaços e aposta regular em acções de sensibilização, numa lógica de prevenção.

Mas há um detalhe importante que ajuda a enquadrar a situação: o foco da denúncia não está dentro da escola, mas sim no espaço público envolvente. E aí, a própria Direcção reconhece o limite da sua intervenção. Fora dos muros escolares, a responsabilidade é das autoridades, com quem existe articulação através do programa Escola Segura.

É precisamente nesse ponto que entra a versão da PSP. E é aqui que o cenário começa a ganhar contornos mais definidos. A polícia confirma que teve conhecimento de denúncias e que esteve no terreno a verificar. O que encontrou não corresponde, porém, ao quadro mais grave inicialmente descrito.

Segundo o Comando Regional, a quem foi solicitado esclarecimentos, foram identificados aglomerados de jovens, sobretudo em horários previsíveis: início e fim das aulas e período de almoço. Situações comuns em zonas escolares, mas que, neste caso, estavam a gerar queixas. O comportamento observado aponta, sobretudo, para ruído, lixo e consumo de tabaco. Nada que configure, por si só, actividade criminal ligada a estupefacientes.

E quanto ao ponto central da denúncia? A PSP é directa: não foram confirmadas situações de tráfico ou consumo de droga naquele local. Houve referências pontuais a possíveis consumos em ruas adjacentes, nomeadamente na Rua Padre Manuel Álvares, mas também essas suspeitas não resistiram à verificação policial.

Ainda assim, o caso não foi desvalorizado. Pelo contrário. A PSP reforçou o policiamento de visibilidade, com patrulhamento apeado e presença regular nos períodos de maior concentração. O objectivo foi claro: dissuadir comportamentos de risco e evitar a presença de indivíduos alheios ao contexto escolar com atitudes suspeitas.

O efeito dessas medidas já se faz sentir, segundo a própria polícia. Houve redução dos aglomerados, menos queixas de ruído e um maior controlo do espaço. Mas o fenómeno não desapareceu por completo. Apenas mudou de lugar.

Mais recentemente, a concentração de jovens tem sido sinalizada junto a uma das entradas subterrâneas do parque municipal. Um espaço com características específicas: oferece abrigo da chuva e do vento, o que o torna atractivo para permanências prolongadas. Não há indicação de actividade criminosa, mas há um padrão de ocupação que continua a ser acompanhado.

O que resulta, então, deste cruzamento de informações? Não há evidência confirmada de tráfico ou consumo de droga na zona referida. Há, sim, uma dinâmica juvenil típica de áreas escolares, com concentração de alunos e comportamentos associados, alguns deles geradores de incómodo para residentes.

Mas seria um erro fechar o caso como um falso alarme. Porque as denúncias existiram, houve percepção de risco e a própria PSP mantém a situação sob vigilância. E isso diz tanto sobre a escola como sobre a sensibilidade da comunidade.

Num contexto onde a proximidade a uma escola amplifica qualquer suspeita, a linha entre prevenção e alarmismo torna-se ténue. E é precisamente aí que o fact check cumpre o seu papel: separar o que foi dito do que foi comprovado.

Para já, os factos são estes: não há droga confirmada, mas há atenção reforçada. Não há crime identificado, mas há presença policial ajustada. E há, sobretudo, uma comunidade que olha para aquele espaço com mais vigilância do que antes.

A pergunta inicial mantém-se pertinente. Mas a resposta, pelo menos para já, é mais tranquila do que a suspeita fazia prever.