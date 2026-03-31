IX Volta à Madeira reafirmou Caminho Real como experiência única de identidade e superação

A IX Volta à Madeira pelo Caminho Real 23, que terminou no passado dia 28 de Março, revelou-se como a edição mais participada de sempre. A iniciativa da Associação do Caminho Real da Madeira percorreu, ao longo de oito dias, o traçado histórico, ligando comunidades, património e pessoas numa experiência única de superação e partilha.

A partida e chegada deu-se no Estreito da Calheta, contando com mais de 40 participantes, que percorreram cerca de 200 quilómetros. Outros tantos juntaram-se ao grupo em algumas das etapas.

"A IX Volta ficou marcada por uma forte componente de superação física e resiliência, desde logo evidenciada nas exigentes condições meteorológicas dos primeiros dias, com chuva persistente a acompanhar os caminheiros nas «costas de baixo» e nas etapas iniciais. Ainda assim, o espírito de grupo, a entreajuda e a determinação colectiva permitiram ultrapassar cada desafio, reforçando a dimensão humana desta experiência", afirma a organização, através de comunicado.

A associação refere que, ao longo das várias etapas, os participantes tiveram oportunidade de contactar de forma próxima com o património histórico, religioso e cultural da Madeira, visitando igrejas, capelas e locais de interesse que testemunham a identidade das comunidades locais. "Em paralelo, a hospitalidade das populações foi uma constante, traduzida em acolhimentos calorosos, partilhas espontâneas e gestos de generosidade que marcaram profundamente esta jornada", assume.

"Entre momentos de maior exigência física, como a travessia “Costa a Costa” de Machico até Santana, a etapa dos “Romeiros do Bom Jesus” ou a longa ligação entre Ponta Delgada e Porto Moniz, momentos imersivos em plena floresta Laurissilva e instantes de contemplação proporcionados pelas paisagens da costa norte e oeste, a IX Volta consolidou-se como uma experiência completa, onde se cruzam natureza, cultura e vivência colectiva", aponta.

A Associação do Caminho Real da Madeira expressa "um profundo agradecimento a todas as entidades, públicas e privadas, que contribuíram decisivamente para o sucesso desta IX Volta, com especial reconhecimento às autarquias locais pelo apoio institucional, à Diocese do Funchal e às suas paróquias pela forma generosa como acolheram os caminheiros ao longo do percurso, às empresas que se associaram a esta iniciativa e, de forma muito particular, às dezenas de pessoas que, a título individual, ofereceram o seu tempo, apoio e hospitalidade, demonstrando que este Caminho se faz, acima de tudo, de uma extraordinária rede de solidariedade e partilha".