Trump diz que países sem petróleo têm de arranjar o próprio combustível

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, avisou hoje os países sem produção de petróleo que têm de arranjar o seu próprio combustível, reiterando críticas a aliados por causa da situação no estreito de Ormuz.

"Arranjem o vosso próprio petróleo. Nós temos bastante", escreveu o líder norte-americano numa rede social, sugerindo que aqueles países devem passar a comprar aqueles produtos aos EUA.

Entretanto, os bombardeamentos conjuntos de EUA e Israel continuaram hoje sobre o Irão, com uma das principais instalações de energia nuclear a ser atingida, enquanto as forças da República Islâmica atacaram um petroleiro kuwaitiano.

Cerca de uma mês desde o início da ofensiva militar contra o Irão, o conflito já provocou mais de três mil mortos, principalmente no Irão, e causou grandes perturbações no fornecimento mundial de petróleo e gás natural.

Hoje, o preço médio da gasolina nos EUA ultrapassou os quatro dólares por galão (3,8 litros), seguindo a tendência global de aumentos.

Trump, que tem oscilado entre insistir que há progressos nas negociações diplomáticas com o Teerão e ameaçar a escalada da guerra, partilhou imagens do ataque à central nuclear de Isfahan.

Aquelas instalações é um dos três locais de enriquecimento nuclear atacados pelos EUA e Israel na guerra de 12 dias, em junho do ano passado, e os peritos acreditam que grande parte do urânio enriquecido está lá armazenado.

O 'estrangulamento' iraniano da passagem marítima no estreito de Ormuz - via por onde passava um quinto do petróleo mundial entre o golfo Pérsico e o golfo de Omã -, fez disparar os preços globais do petróleo, assim como os ataques de Teerão à infraestrutura energética regional vizinha, abalando mercados de ações em todo o Mundo, assim como outros produtos.

Os preços índice de petróleo Brent, o padrão internacional, alcançaram cerca de 106 dólares/barril (92 euros), um aumento de mais de 45% desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

Trump alertou esta semana que, se um cessar-fogo não for alcançado "em breve" e se o estreito não for reaberto, os EUA vão ampliara ação militar, inclusive atacando o centro de exportação de petróleo da ilha de Kharg e, possivelmente, fábricas de dessalinização de água.

No Irão, as autoridades afirmam que já morreram mais de 1.900 foram mortas, face a 19 relatadas em Israel, enquanto outras duas dezenas de pessoas morreram nos estados do golfo Pérsico e na Cisjordânia ocupada.

No Líbano, as autoridades disseram que mais de 1.200 pessoas foram mortas e mais de um milhão foram obrigadas a deslocar-se, tendo morrido 10 soldados israelitas naquele país vizinho e 13 militares norte-americanos nos diversos confrontos da região.