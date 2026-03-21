Trump aprova retirada de bases dos EUA em países aliados como Espanha que não cooperem

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje concordar com legisladores republicanos que defendem que Washington deve desmantelar bases em Espanha e noutros países da NATO que consideram não cooperarem na segurança do Estreito de Ormuz.

Questionado sobre os comentários do senador republicano Lindsey Graham de que Washington deveria considerar a retirada de bases militares em países incumpridores, Trump afirmou hoje que "é preciso admitir que eles (legisladores) têm razão" e que a NATO "perdeu muito prestígio porque deveria estar a cooperar na questão do Estreito" de Ormuz, por onde os aliados "obtêm grande parte da sua energia".

"Se Lindsey Graham disse isso... Não se esqueçam que, durante algum tempo, ele foi uma figura importante no que toca à NATO, embora já não o seja", comentou Trump sobre o senador da Carolina do Sul, um antigo membro das Forças Armadas.

"A verdade é que muitos senadores e congressistas, que costumavam ser grandes defensores da Aliança, estão agora muito perturbados porque a NATO não fez absolutamente nada", adiantou Trump.

Desde que Estados Unidos e Israel lançaram a ofensiva conjunta contra o Irão em 28 de fevereiro, Teerão tem respondido com ataques contra alvos israelitas e norte-americanos nos países do Golfo, além de ter praticamente encerrado a importante passagem naval do estreito de Ormuz, uma passagem importante no que diz respeito ao comércio mundial de hidrocarbonetos.

A caminho da quarta semana após o ataque israelo-norte-americano ao Irão, e com os preços do petróleo e gás a atingirem os níveis mais altos dos últimos anos, Trump tem pedido auxílio a países europeus membros da aliança atlântica, mas também ao Japão e à Coreia do Sul, para garantir a segurança no estreito de Ormuz.

O Presidente norte-americano reiterou hoje que o seu país, grande produtor de petróleo, não precisa do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do crude mundial, para as suas necessidades energéticas.

"Nós não precisamos dele. A Europa precisa. A Coreia do Sul, o Japão, a China e muitos outros precisam. Por isso, terão de se envolver um pouco nesta questão", declarou.

O Reino Unido autorizou hoje a utilização das suas bases pelo Pentágono para realizar operações que garantam a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, que está severamente limitada.

Trump reagiu dizendo que o Reino Unido poderá agir "mais rapidamente" em apoio dos Estados Unidos na guerra contra o Irão, e manifestou surpresa pela lentidão da resposta britânica em oferecer apoio, afirmando que, por ser "o seu primeiro aliado", esperava uma resposta mais eficaz.

Nenhum dos aliados militares de Washington atendeu ao apelo de Trump para o envio de navios de guerra para este estreito, que é a única ligação marítima entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico.

Em declarações na Casa Branca, Trump defendeu que a abertura do Estreito de Ormuz é "uma manobra militar muito simples e relativamente segura", mas "requer muita ajuda" e a NATO poderia contribuir, "mas até agora não teve coragem".

Também hoje, Trump acusou os países da NATO de serem cobardes, garantindo que os Estados Unidos se lembrarão da recusa destes em ajudá-los a proteger o estreito de Ormuz.

"Sem os Estados Unidos, a NATO é um tigre de papel. Não quiseram juntar-se à batalha para impedir um Irão dotado de armas nucleares. Agora que a batalha militar está ganha, com muito pouco perigo para eles, queixam-se dos preços elevados do petróleo que têm de pagar, mas não querem ajudar a abrir o estreito de Ormuz", escreveu Trump na rede social Truth Social.

"Cobardes, e vamos lembrar-nos disso!", acrescentou em letras maiúsculas.

Nas mesmas declarações, Trump reiterou que os Estados Unidos "não precisam" de ajuda externa, embora tenha pedido mais do que uma vez o envolvimento de outros países em operações de escolta de embarcações na passagem do Golfo.

Na Casa Branca, Trump admitiu "falar" com Teerão sobre uma solução para o conflito, mas disse não "querer um cessar-fogo".

"Não se declara um cessar-fogo quando se está literalmente a aniquilar o outro lado. Não é isso que procuramos", disse aos jornalistas à porta da Casa Branca.