Apoios às associações da diáspora abrem em Abril com reforço financeiro

As candidaturas aos apoios do Governo Regional da Madeira destinados ao movimento associativo da diáspora arrancam no próximo dia 1 de Abril e decorrem até ao final do mês.

O anúncio foi feito pelo director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, no domingo, em Los Teques, no sexto dia da visita oficial à Venezuela.

“O período de candidaturas aos apoios do Governo Regional da Madeira às associações da diáspora decorre entre 1 e 30 de abril”, afirmou o governante, citado em nota de imprensa, na sequência de uma visita ao Lar Padre Joaquim Ferreira e à Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima.

O governante sublinhando ainda o reforço da dotação financeira para este ano. Em causa está um aumento da verba de 50 mil para 60 mil euros, uma decisão que, segundo explicou, “reflecte a importância estratégica das comunidades madeirenses para a Região”.

“O Governo Regional entende que as comunidades madeirenses são o maior ativo da Madeira no exterior”, destacou Sancho Gomes, acrescentando que estes apoios visam “não só preservar a identidade e a Madeirensidade além-fronteiras, mas também garantir apoio social aos madeirenses em situação de maior vulnerabilidade”.

Durante a passagem por Los Teques, o director regional visitou o Lar Padre Joaquim Ferreira, onde reuniu com a direcção, percorreu as instalações e contactou com cerca de meia centena de utentes. “Uma instituição extremamente importante para a comunidade portuguesa de Caracas e para a própria Venezuela”, disse, sublinhando o seu papel social e abrangência, ao acolher não só utentes com capacidade financeira, mas também pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Deixámos uma palavra de encorajamento pelo trabalho social que aqui é desenvolvido, muitas vezes em contextos exigentes”, afirmou.

Ainda na mesma localidade, o governante esteve no Santuário de Fátima, nos Altos Mirandinos, onde assistiu à missa de Domingo de Ramos, numa celebração que contou com uma forte participação de fiéis. “O dia foi dedicado à promoção da fé e à valorização das nossas tradições. Estar no Santuário de Fátima, que é um polo agregador da população madeirense lusodescendente residente em Caracas e em toda a Venezuela, tem um significado muito especial”, referiu.

Sancho Gomes destacou ainda a forma como as comunidades preservam as suas raízes religiosas além-fronteiras. “Os madeirenses, para onde foram, levaram a sua fé e, muitas vezes, mantêm celebrações que na própria Madeira já caíram em desuso. Isto revela que, mesmo longe da Região, continuam a manter vivas as suas tradições”, realçou.

O governante elogiou, de forma geral, o trabalho desenvolvido pelas associações da diáspora, reconhecendo o seu "contributo essencial no apoio às comunidades e na preservação da cultura madeirense".

Na Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima, foi informado sobre a dinamização do ensino da língua portuguesa, que actualmente conta com sete turmas e cerca de 50 alunos, revela a tutela em comunicado.

Na ocasião, o responsável destacou a importância da promoção da língua e cultura portuguesas junto das novas gerações, tendo oferecido livros para reforçar o acervo pedagógico da instituição.

A associação encontra-se também a promover um concurso de criatividade nas áreas do desenho e pintura, com vista à criação de um mural, iniciativa que mereceu o reconhecimento do diretor regional. “São iniciativas como esta que ajudam a manter viva a ligação das novas gerações às suas raízes”, concluiu.