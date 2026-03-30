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Comunidades Madeira

Apoios às associações da diáspora abrem em Abril com reforço financeiro

Anúncio foi feito pelo director regional das Comunidades e Cooperação Externa no sexto dia da visita oficial à Venezuela

Sancho Gomes assiste à missa de Domingo de Ramos no Santuário de Fátima, em Los Teques
Sancho Gomes assiste à missa de Domingo de Ramos no Santuário de Fátima, em Los Teques

As candidaturas aos apoios do Governo Regional da Madeira destinados ao movimento associativo da diáspora arrancam no próximo dia 1 de Abril e decorrem até ao final do mês.

O anúncio foi feito pelo director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, no domingo, em Los Teques, no sexto dia da visita oficial à Venezuela.

“O período de candidaturas aos apoios do Governo Regional da Madeira às associações da diáspora decorre entre 1 e 30 de abril”, afirmou o governante, citado em nota de imprensa, na sequência de uma visita ao Lar Padre Joaquim Ferreira e à Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima.

O governante sublinhando ainda o reforço da dotação financeira para este ano. Em causa está um aumento da verba de 50 mil para 60 mil euros, uma decisão que, segundo explicou, “reflecte a importância estratégica das comunidades madeirenses para a Região”.

“O Governo Regional entende que as comunidades madeirenses são o maior ativo da Madeira no exterior”, destacou Sancho Gomes, acrescentando que estes apoios visam “não só preservar a identidade e a Madeirensidade além-fronteiras, mas também garantir apoio social aos madeirenses em situação de maior vulnerabilidade”.

Durante a passagem por Los Teques, o director regional visitou o Lar Padre Joaquim Ferreira, onde reuniu com a direcção, percorreu as instalações e contactou com cerca de meia centena de utentes. “Uma instituição extremamente importante para a comunidade portuguesa de Caracas e para a própria Venezuela”, disse, sublinhando o seu papel social e abrangência, ao acolher não só utentes com capacidade financeira, mas também pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Deixámos uma palavra de encorajamento pelo trabalho social que aqui é desenvolvido, muitas vezes em contextos exigentes”, afirmou.

Ainda na mesma localidade, o governante esteve no Santuário de Fátima, nos Altos Mirandinos, onde assistiu à missa de Domingo de Ramos, numa celebração que contou com uma forte participação de fiéis. “O dia foi dedicado à promoção da fé e à valorização das nossas tradições. Estar no Santuário de Fátima, que é um polo agregador da população madeirense lusodescendente residente em Caracas e em toda a Venezuela, tem um significado muito especial”, referiu.

Sancho Gomes destacou ainda a forma como as comunidades preservam as suas raízes religiosas além-fronteiras. “Os madeirenses, para onde foram, levaram a sua fé e, muitas vezes, mantêm celebrações que na própria Madeira já caíram em desuso. Isto revela que, mesmo longe da Região, continuam a manter vivas as suas tradições”, realçou.

O governante elogiou, de forma geral, o trabalho desenvolvido pelas associações da diáspora, reconhecendo o seu "contributo essencial no apoio às comunidades e na preservação da cultura madeirense".

Na Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima, foi informado sobre a dinamização do ensino da língua portuguesa, que actualmente conta com sete turmas e cerca de 50 alunos, revela a tutela em comunicado.

Na ocasião, o responsável destacou a importância da promoção da língua e cultura portuguesas junto das novas gerações, tendo oferecido livros para reforçar o acervo pedagógico da instituição.

A associação encontra-se também a promover um concurso de criatividade nas áreas do desenho e pintura, com vista à criação de um mural, iniciativa que mereceu o reconhecimento do diretor regional. “São iniciativas como esta que ajudam a manter viva a ligação das novas gerações às suas raízes”, concluiu.

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