ASL reúne com Câmara Municipal de Câmara de Lobos sobre Mobilidade Reduzida

A Associação Sem Limites (ASL) reuniu com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, na pessoa do seu Vice-Presidente Danny Barros, na qual foram abordadas diversas questões relacionadas com a mobilidade reduzida e a eliminação de barreiras arquitectónicas no concelho.

Durante o encontro, "foi possível constatar uma preocupação efetiva por parte do Município relativamente às questões da acessibilidade e inclusão. Nesse sentido, foram apresentadas e discutidas várias medidas e iniciativas que visam melhorar as condições de mobilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada", refere em nota à imprensa.

Entre os vários pontos abordados, destaca-se a criação de novos lugares de estacionamento destinados a pessoas com deficiência, bem como a preocupação em reforçar este tipo de lugares em futuras intervenções urbanas.

Foi igualmente manifestada a intenção de recuperar o elevador existente na Praia das Salinas, de forma a torná-lo plenamente acessível, permitindo assim melhores condições de acesso à zona balnear. Ainda no âmbito da acessibilidade às praias, foi também referida a possível aquisição de uma cadeira anfíbia para a Praia do Vigário, medida que permitirá promover uma maior inclusão no acesso ao mar por parte de pessoas com mobilidade reduzida.

Sobre a Praceta do Estreito, a ASL informa que está prevista uma intervenção naquele espaço, onde poderá existir também alguma colaboração por parte da associação, no sentido de contribuir para soluções mais inclusivas e acessíveis. Foi ainda abordada a possível recuperação e requalificação da zona central da cidade, onde serão consideradas melhorias ao nível do estacionamento, incluindo a criação de novos lugares destinados a pessoas com deficiência, bem como intervenções em passeios e passadeiras, garantindo melhores condições de circulação e segurança para todos os cidadãos.