“Não basta ensinar a tecnologia, é fundamental ensinar a usá-la bem”, atenta o Governo Regional

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, defendeu esta quarta-feira, 25 de Março, a necessidade de reforçar a educação para a segurança digital nas escolas, sublinhando os desafios colocados pela crescente utilização da internet e da Inteligência Artificial (IA).

A governante falava na sessão de abertura do IX Encontro Regional SeguraNet, que decorre no Madeira Tecnopolo, sob o tema 'Desafios da Internet Segura na Era da Inteligência Artificial'.

Na sua intervenção, Elsa Fernandes destacou a relevância da iniciativa no contexto actual, considerando que “a utilização da internet e das tecnologias digitais faz parte integrante do quotidiano das crianças e de todos”, o que torna este tipo de encontros particularmente oportuno.

A responsável sublinhou que a sociedade vive “um momento de transformação acelerada, em que a IA está a redefinir a forma como aprendemos, como comunicamos e como interagimos com o mundo”, alertando que “a escola não pode ficar à margem” da tendência, deve assumir-se como “um espaço privilegiado de formação para uma cidadania digital consciente, crítica e responsável”.

Apesar do potencial da Inteligência Artificial, a governante advertiu para os riscos associados, referindo que a tecnologia “pode acarretar desafios significativos" que não podem ser ignorados, nomeadamente, disse, ao nível da protecção de dados, da privacidade, da exposição a conteúdos inadequados ou manipulados e da desinformação. Nesse sentido, defendeu a necessidade de desenvolver competências que permitam aos alunos “interpretar e questionar a informação gerada” por sistemas de IA.

Elsa Fernandes salientou ainda que “proteger as crianças é muito mais do que protegê-las fisicamente”, sendo essencial prepará-las para o ambiente digital em que vivem. “Não basta ensinar a tecnologia, é fundamental ensinar a usá-la bem”, afirmou, apontando para a importância de capacitar os alunos para uma navegação segura, para a protecção da identidade digital e para a tomada de decisões informadas no espaço 'on-line'.

A governante reforçou também o papel dos professores e das famílias neste processo, defendendo o investimento na formação contínua dos docentes e o reforço da cooperação entre escolas, encarregados de educação e parceiros institucionais.

No final, destacou o trabalho desenvolvido no âmbito do projecto SeguraNet, que classificou como “um exemplo notável do esforço colectivo”, e elogiou igualmente a equipa responsável pelos manuais digitais, pelos cuidados na protecção dos alunos e na criação de condições de segurança tecnológica. “Foi de facto um trabalho fundamental” para o sucesso da iniciativa, concluiu.