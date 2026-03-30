Queda de árvore e folhas de zinco soltas mobilizaram bombeiros

Entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, os Bombeiros Voluntários Maeirenses foram accionados para diversas ocorrências relacionadas com o vento forte.

O primeiro alerta ocorreu pelas 21h45, tendo a corporação se deslocado até à Estrada da Boa Nova devido à queda de uma árvore.

Na rua do Ribeirinho, pelas 00h40, o desprendimento do revestimento de um prédio caiu para a via pública.

E já na Rua Dr. Juvenal, pelas 3 horas, a corporação foi accionada para uma ameaça de queda de folhas de zinco.

A ilha da Madeira está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA refere que a ilha irá sentir ventos de nordeste com rajadas de até 80 quilómetros por hora (km/h) nos extremos leste e oeste e de até 110 km/h nas regiões montanhosas. Num comunicado, o IPMA acrescentou que o aviso amarelo irá estar em vigor pelo menos até às 21h00.