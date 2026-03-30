O relatório que recomendou a demolição do hotel ‘Atlantis’

No final de Março de 1998, o DIÁRIO dava conta das recomendações de um relatório da Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO), que apontava a necessidade de demolição do hotel Atlantis, em Água de Pena.

De acordo com o que constava do relatório, o imóvel tinha sido alvo de especial atenção, pelo facto de ser um dos “objectos que se elevam acima das superfícies de transição”.

“Este edifício está localizado a cerca de 187 metros da soleira da nova pista 24 e partindo do princípio de que a soleira sofre uma deslocação de 100 metros, ele ficará apenas a 220 metros para noroeste do eixo da pista prolongada. A altura do edifício excede 60 metros acima do nível do terreno adjacente e 80 metros acima da elevação do eixo da pista”, indicava o documento.

Aliás, o hotel era descrito como “o maior obstáculo na área de aproximação à pista 24”. A superfície de transição definia o volume que deveria estar livre de obstáculos para permitir uma maior protecção das aeronaves na hora de se aproximarem da pista.

Neste caso, tanto a ICAO, como a Direcção Geral de Aviação Civil portuguesa determinavam ainda que "a regulamentação sobre alturas de edifícios deve proibir novas construções na área de aproximação à pista 24”.