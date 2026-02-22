Omã confirma negociações entre Irão e EUA em Genebra

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã confirmou hoje que o Irão e os Estados Unidos vão ter uma nova ronda de negociações na quinta-feira, em Genebra.

"Tenho o prazer de confirmar que as negociações entre os Estados Unidos e o Irão estão agora previstas para quinta-feira, em Genebra, com uma vontade positiva de dar mais um passo para finalizar o acordo", afirmou Badr al-Busaidi na rede social X.

Anteriormente, o seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, tinha avançado numa entrevista à estação norte-americana CBS que Teerão e Washington iriam encontrar-se na cidade suíça para retomar as negociações sobre o programa nuclear do Irão.

"Acredito que, quando nos encontrarmos, provavelmente nesta quinta-feira em Genebra, poderemos trabalhar nesses pontos, preparar um bom texto e chegar rapidamente a um acordo", disse Araghchi.

Omã tem mediado as negociações entre os dois países.

O Irão e os Estados Unidos tinham retomado o diálogo em 06 deste mês, em Mascate, capital de Omã, após uma escalada de ameaças de parte a parte.

Na terça-feira, Teerão e Washington realizaram em Genebra uma segunda ronda de conversações também sob a mediação do sultanato de Omã.

Araghchi destacou na sexta-feira que Washington e Teerão estão a discutir "como garantir que o programa nuclear do Irão, incluindo o enriquecimento, seja pacífico e permaneça pacífico para sempre e, em troca, o Irão obtenha a retirada das sanções".

O ministro negou que haja um ultimato de Washington sobre a contraproposta do Irão, mas insistiu que o que ambas as partes querem é um acordo rápido em que os dois países saíssem a ganhar.

Araghchi disse também que, em dois ou três dias, Teerão ia apresentar aos Estados Unidos um projeto de acordo sobre as ambições nucleares iranianas.

Trump afirmou também na sexta-feira à imprensa, no início de uma reunião com governadores na Casa Branca, que estava a considerar um "ataque militar limitado" para pressionar o Irão a chegar a um acordo sobre o seu programa nuclear.

Os Estados Unidos aceleraram o destacamento militar no Médio Oriente, mesmo depois de Washington e Teerão terem informado sobre progressos durante as conversações na Suíça sobre o programa de enriquecimento nuclear do Irão.

Por seu lado, o Irão advertiu no sábado a ONU que qualquer base dos Estados Unidos a partir da qual fossem lançados ataques ia ser considerada um alvo legítimo.

Os Estados Unidos exigem que o Irão renuncie ao enriquecimento de urânio e afirmam que um acordo deve abranger também o programa iraniano de mísseis balísticos e o apoio de Teerão a grupos armados hostis a Israel.

Teerão afirma querer discutir apenas o programa nuclear.

Nos últimos dias, os Estados Unidos enviaram para o Médio Oriente um destacamento militar que poderá ser usado para uma campanha de ataques contra o Irão.

O Irão informou na quinta-feira o secretário-geral da ONU, António Guterres, que responderá a qualquer agressão militar e que considerará as bases e ativos de "forças hostis" na região como alvos legítimos.