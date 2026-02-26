A manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que a obra mais cara de sempre força a redefinir consórcios. A terceira fase da construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, com preço base fixado em 265 milhões de euros, está a provocar uma reconfiguração profunda das alianças estratégicas no sector da construção regional.

Dizemos-lhe, também, que a TAP retoma voos para Caracas em Abril e terá ligação semanal ao Funchal. Na abertura da BTL, a companhia de aviação nacional trouxe novidades, mas esqueceu o Porto Santo, o que deixou Nuno Batista "triste". Ontem ficámos, igualmente, a saber que a PortoBay sobe receita para 149 milhões e que a Savoy Signature fechou 2025 nos 120 milhões de facturação.

Leia, de seguida, que a PJ investiga alegada fraude com fundos da reflorestação. Estão em causa cinco crimes. Duas empresas e cinco pessoas foram constituídas arguidas.

No Porto Santo, o futebol jovem não tem luz para treinar. A hora de Verão não resolve o problema, garante o presidente da AD ‘Os Profetas’. Leonardo Ferreira alerta que o estádio exige obras urgentes. Pai de atleta mostra-se crítico e preocupado.

Por fim, partilhamos consigo mais uma distinção: o DIÁRIO vence cinco prémios no European Newspaper Award.

