Albuquerque destaca Pedro Calado como “quadro importantíssimo” na apresentação da moção 'Madeira Livre'

O presidente do PSD-Madeira aproveitou o acto de entrega das listas do partido para reforçar a defesa da Autonomia Regional, no âmbito da moção “Madeira Livre”, mas também para valorizar de forma clara o regresso político de Pedro Calado, que considerou uma mais-valia para o partido e para a Região.

Pedro Calado regressa à comissão política do PSD O presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, entregou hoje, na sede regional do partido, a lista candidata aos órgãos internos, no âmbito da moção de estratégia global intitulada “Madeira Livre”, documento que orienta a nova fase política proposta pela liderança social-democrata.

Em declarações exclusivas ao DIÁRIO, Miguel Albuquerque afirmou que o momento político exige maior firmeza na afirmação dos direitos autonómicos da Madeira, deixando igualmente um apelo às novas gerações para que assumam a continuidade dessa luta.

“Temos de continuar a reivindicar, com maior contundência, os nossos direitos políticos e os direitos da Madeira”, afirmou, sublinhando que a moção “Madeira Livre” tem uma dimensão política, mas também pedagógica.

“As novas gerações têm de continuar a lutar pelos direitos da autonomia. Não podem viver à sombra dos direitos adquiridos”, acrescentou, defendendo que a autonomia conquistada exige permanente vigilância e capacidade reivindicativa.

Questionado sobre o regresso de Pedro Calado, Miguel Albuquerque foi particularmente enfático, afastando qualquer dúvida quanto ao papel do antigo autarca no futuro do partido.

“Nada impede Pedro Calado de exercer plenamente os seus direitos políticos”, afirmou, frisando tratar-se de “um quadro importantíssimo do PSD que não pode ser desvalorizado”.

O líder social-democrata salientou ainda a experiência política e executiva de Pedro Calado, considerando que o partido deve valorizar os seus quadros com provas dadas e percurso de serviço público.

As declarações foram prestadas à margem da formalização das listas sociais-democratas, num momento marcado pela apresentação da moção “Madeira Livre”, que orienta a estratégia política do PSD-Madeira para o próximo ciclo interno.