Sporting vence Estoril Praia por 3-0 com 'bis' de Suárez e golo de Bragança

Um 'bis' de Suárez e um golo de Bragança garantiram hoje o triunfo, por 3-0, do Sporting sobre o Estoril Praia, na 24.ª jornada da I Liga de futebol, e mantêm os 'leões' a quatro pontos do líder.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o avançado colombiano marcou aos seis e 16 minutos, e isolou-se na lista de melhores marcadores, com 22 golos, mais dois do que o grego Pavlidis, do Benfica, com quem seguia empatado na frente, tendo Daniel Bragança fechado a contagem aos 90+4.

O Sporting segue na segunda posição, com 61 pontos, menos quatro do que o líder FC Porto, adversário da próxima terça-feira para a Taça de Portugal e que também hoje venceu o Arouca (3-1), enquanto o Estoril Praia é sétimo, com 33.