Queda de avião com carga de dinheiro obriga Banco da Bolívia a anular notas

O Banco Central da Bolívia (BCB) anulou hoje, com efeito imediato, as notas de 10, 20 e 50 bolivianos da Nova Família de Notas Bolivianas, após um acidente de um avião que transportava dinheiro e causou 15 mortes.

Um comunicado do BCB informou que todas as notas desses valores deixam de ter validade legal para uso e circulação. A decisão foi tomada depois que parte da carga de valores ter ficado espalhada após o acidente da aeronave.

O BCB precisou que quem possuir notas de 10, 20 e 50 bolivianos da Série B, obtidas legalmente em qualquer tipo de transação, poderá trocá-las por outras de igual valor, de acordo com um calendário que será anunciado em breve.

O banco central garantiu que possui a identificação e numeração de todas as notas desses valores que circulam legalmente e garantiu que, sob nenhuma circunstância, aqueles que as possuírem perderão o seu valor.

Por outro lado, disse que as notas que seguiam no avião acidentado estão devidamente numeradas e identificadas, pelo que se os seus portadores tentarem colocá-las em circulação ou introduzi-las no sistema financeiro serão sancionados.

Nesse sentido, o BCB recomendou à população que se abstivesse de utilizar as notas desses valores e anunciou que irá lançar uma campanha informativa para orientar sobre as formas de as identificar.

O acidente ocorreu na sexta-feira, quando um avião Hércules pertencente à Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), divisão de carga da Força Aérea Boliviana (FAB), saiu da pista do aeroporto internacional de El Alto e caiu nas imediações do terminal.

Após o acidente, cerca de 600 militares e 160 polícias foram destacados para as proximidades do aeroporto devido às tentativas de roubo e ao caos gerado pela presença de notas espalhadas.

De acordo com imagens divulgadas pelos órgãos de informação locais e pelas redes sociais, várias pessoas tentaram recolher o dinheiro, o que obrigou os bombeiros a dispersá-las com jatos de água e, posteriormente, a polícia a usar gás lacrimogéneo.

O procurador departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, confirmou a detenção de 12 pessoas pelos distúrbios.

O comandante da FAB, Sergio Lora, informou que oito tripulantes viajavam na aeronave, seis dos quais receberam assistência médica e dois estavam desaparecidos.

Por sua vez, as autoridades dos Bombeiros e do Ministério da Saúde confirmaram 15 mortos e 28 feridos, e foi criada uma comissão de investigação militar para determinar as causas do acidente.