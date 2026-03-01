IPMA agrava aviso para agitação marítima na Madeira e Porto Santo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou os avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira, colocando as costas Norte e Sul da ilha e o Porto Santo sob aviso laranja devido à agitação marítima forte, a partir da madrugada da próxima terça-feira, 3 de Março.

IPMA coloca costa da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja a partir de terça-feira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira, destacando o agravamento da agitação marítima e do vento forte entre os dias 2 e 3 de Março.

De acordo com a actualização mais recente do IPMA, são esperadas ondas de Noroeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir até 11 metros de altura máxima na costa Norte da Madeira e no Porto Santo, entre as 03 de terça-feira e as 06 horas de quarta-feira, 4 de Março.

Na costa Sul da Madeira, sobretudo na parte Oeste, o aviso laranja vigora entre as 06 de terça-feira e a meia-noite de quarta-feira, prevendo-se ondas de Oeste/Sudoeste com 5 a 5,5 metros, igualmente com picos máximos que poderão chegar aos 11 metros.

Antes do agravamento, o arquipélago estará sob aviso amarelo para agitação marítima, com ondas entre 4 e 5 metros, a partir da tarde de segunda-feira.

O IPMA mantém ainda aviso amarelo para vento em todo o arquipélago entre segunda e quarta-feira, prevendo-se vento forte de Norte com rajadas que poderão atingir 80 km/h nas zonas costeiras e até 95 km/h nas regiões montanhosas.

Face às previsões, as autoridades recomendam especial cautela junto às zonas costeiras, portos e áreas expostas à rebentação marítima, devendo ser evitadas atividades junto ao mar durante o período de maior intensidade da agitação.