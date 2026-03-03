CDS-Madeira retoma processo de eleições nas concelhias

O CDS-Madeira vai recomeçar, a partir do próximo dia 7 de Março, o processo de eleição das concelhias que ainda não se encontram formalmente eleitas, no âmbito da normalização da vida interna do partido.

A decisão foi reafirmada na reunião da Comissão Política do partido pelo Secretário-Geral, Amílcar Figueira, depois de um período marcado por sucessivos atos eleitorais que condicionaram o regular desenvolvimento do calendário orgânico.

No ano passado, foram já eleitas as concelhias de Câmara de Lobos, Funchal, São Vicente, Machico e Ponta do Sol, dando assim continuidade ao processo de reorganização interna do partido em toda a Região.

Segundo nota à imprensa, numa primeira fase, o processo terá início com a concelhia de Santa Cruz, seguindo-se, de forma faseada, as concelhias da Calheta, Santana, Ribeira Brava e Porto Santo.

Para além do cumprimento estatutário e do regular funcionamento das estruturas locais, esta iniciativa assume também um claro significado político, visando reforçar a mobilização interna, a coesão partidária e a preparação do CDS-Madeira para futuros ciclos eleitorais e para a afirmação do partido na Região.

A calendarização prevê a realização de duas eleições por mês, procurando associar estes momentos a iniciativas de convívio e proximidade com os militantes, ficando a concelhia do Porto Santo prevista para o final deste ciclo.

O CDS-Madeira reafirma, assim, o seu compromisso com a dinâmica interna do partido e com o fortalecimento das suas estruturas locais em toda a Região.