Tempestades de neve no Nordeste dos Estados Unidos afectaram 40 milhões de pessoas

Mais de 40 milhões de pessoas no nordeste dos Estados Unidos, de Maryland ao Maine, enfrentaram hoje uma tempestade de neve que já tinha paralisado parcialmente a área metropolitana de Nova Iorque.

No domingo, o presidente da Câmara de Nova Iorque disse que a cidade não estava sob uma tempestade tão grande há mais de uma década.

Às 05:28 (10:28 em Lisboa), o serviço meteorológico da cidade informou que mais de 38 centímetros de neve cobriam Long Island.

De acordo com os serviços de emergência da cidade, entre 23 e 28 centímetros de neve cobriram a ilha de Manhattan, particularmente a zona de Brooklyn, durante as primeiras horas da manhã.

As autoridades indicaram que todos os veículos não essenciais estão proibidos de circular nas ruas, autoestradas e pontes da cidade de Nova Iorque até ao final da tarde de hoje.

Mais de 280 mil casas estavam sem energia nos estados do nordeste, incluindo 110 mil residências em New Jersey e mais de 67 mil no Estado do Delaware.

Os governadores de sete Estados (Connecticut, Delaware, Massachusetts, New Jersey, Nova Iorque, Pensilvânia e Rhode Island) declararam o estado de emergência, com restrições de viagem em vigor desde a tarde de domingo.

Os transportes públicos, incluindo o serviço ferroviário, foi suspenso em New Jersey.

De acordo com as autoridades são esperados até 60 centímetros de neve nas próximas horas, com rajadas de vento gelado que podem atingir os 80 quilómetros por hora.

O Serviço Meteorológico Nacional alertou ainda para o risco de inundações em zonas dos Estados de Nova Iorque, New Jersey e Massachusetts.

No final de janeiro, uma onda de frio prolongada fez 18 mortos na cidade, a maioria por hipotermia.

No total, as autoridades registaram pelo menos 100 mortes em todo o país.

"O pior ainda está para vir", alertou a governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, numa conferência de imprensa no domingo, antes de aconselhar os residentes a ficarem em casa.

Hoje, a sede das Nações Unidas em Nova Iorque vai permanecer encerrada e todas as reuniões agendadas foram adiadas.

Em Boston, onde são esperados até 60 centímetros de neve, as escolas foram encerradas devido a uma tempestade que "se está a configurar como tendo proporções históricas", alertou a presidente da câmara, Michelle Wu.

Mais de 8.700 voos foram cancelados desde domingo, de acordo com o portal de rastreamento de voos FlightAware, sendo os aeroportos de Nova Iorque os mais afetados, seguidos pelos aeroportos de Boston, Newark e Filadélfia.

O mesmo portal prevê mais de 1.300 cancelamentos de voos na terça-feira devido às condições meteorológicas.