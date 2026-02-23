Casa Branca confirma apoio na operação que abateu líder de cartel mexicano

A Administração do Presidente Donald Trump confirmou este domingo que os Estados Unidos prestaram apoio de inteligência ao Governo mexicano para desenvolver a operação que resultou na morte do líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou numa mensagem na sua conta na rede social X que a Administração norte-americana ajudou na operação que levou à morte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, em Talpalpa, uma cidade do estado mexicano de Jalisco.

"Mencho era um alvo prioritário para os governos do México e dos Estados Unidos, uma vez que era um dos principais traficantes de fentanil para o nosso país", disse Leavitt sobre o líder abatido do cartel.

Not special forces. These are members of a drug cartel in Mexico, armed like a military unit. pic.twitter.com/KGBHxEektg — Creepy.org (@creepydotorg) February 22, 2026

De acordo a Casa Branca, outros três membros do CJNG foram abatidos, três ficaram feridos e dois foram detidos.

Um funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos tinha adiantado ao Washington Post que a Força de Tarefa Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC, ma sigla em inglês), uma unidade de inteligência recém-formada sob a supervisão do Comando Norte dos Estados Unidos, tinha sido fundamental para a operação em que o líder do cartel foi morto.

Os narcoterroristas do cartel mexicano CJNG estão atacando diretamente a população no México. Aqui vemos um supermercado incendiado com pessoas ainda no interior. pic.twitter.com/8zdd0n483d — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) February 22, 2026

Oseguera Cervantes, de 56 anos, era um dos criminosos mais procurados pelas autoridades mexicanas e norte-americanas, que ofereciam uma recompensa de 15 milhões de dólares (12,7 milhões de euros) por informações que levassem à sua captura.

"O Presidente Trump foi muito claro: os Estados Unidos garantirão que os narcoterroristas que enviam drogas letais para o nosso país sejam obrigados a enfrentar a justiça que merecem há muito tempo", escreveu a porta-voz.

Além disso, Leavitt fez saber que a Casa Branca "elogia e agradece" ao exército mexicano a cooperação e a execução bem-sucedida da operação.

Os Estados Unidos acusavam Oseguera Cervantes de liderar um "reinado de terror" no México e de destruir "inúmeras vidas" com o tráfico de fentanil.

Washington incluiu o CJNG na lista de organizações terroristas no ano passado.