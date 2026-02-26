124 militares da Zona Militar da Madeira integram força da União Europeia

Um total de 124 militares da Zona Militar da Madeira (ZMM) vão integrar uma força da União Europeia (UE) durante o segundo semestre de 2026 e o primeiro semestre de 2027, no âmbito dos compromissos assumidos por Portugal com os mecanismos europeus de resposta rápida.

Segundo informação divulgada pela estrutura militar, teve início em Fevereiro, no Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3), o processo de aprontamento de uma Companhia de Atiradores do Batalhão de Infantaria, com um efectivo até 120 militares, para integrar o European Union Battlegroup (EUBG) 26-2/27-1, sob comando de Espanha. A participação portuguesa inclui ainda quatro militares afectos ao Comando e Estado-Maior da força.

Em nota emitida, a Zona Militar da Madeira revela que o envolvimento “insere-se no âmbito dos compromissos assumidos por Portugal com os Mecanismos de Resposta Rápida da União Europeia”, visando responder “de forma célere a uma situação de crise em qualquer área de interesse da UE”, até um raio inicial de 6.000 quilómetros de Bruxelas, perante ameaças estatais ou não estatais, no quadro de uma eventual activação ao abrigo da Política Comum de Segurança e Defesa.

O conceito de EUBG assenta num “conjunto integrado e multinacional de capacidades baseado numa unidade de escalão batalhão”, reforçada com meios de apoio de combate, de apoio de serviços e com capacidades adicionais, tais como meios aéreos, marítimos e logísticos, que permitam a projecção de forças.

Desde meados de 2025 que militares do RG3 têm participado em intercâmbios com a Brigada Canárias XVI, unidade espanhola que integrará os militares madeirenses, bem como em reuniões e seminários com o EUROCORPS, que constituirá o Comando e Estado-Maior do EUBG. As iniciativas decorreram em Bruxelas, Gran Canária e Segóvia, estando ainda previstas reuniões em Estrasburgo, no âmbito do planeamento e preparação da força.

A Companhia de Atiradores do RG3 será integrada num batalhão de infantaria espanhol da Brigada Canárias XVI. No segundo semestre de 2025 realizaram-se vários exercícios conjuntos, em Setembro e Novembro na Madeira, com militares espanhóis, e em Gran Canária e Chinchilla/Albacete, em Outubro, com a participação de militares da Madeira.

A ZMM assume-se como unidade aprontadora, sendo o RG3 a unidade mobilizadora responsável pela preparação dos militares. O processo de aprontamento, dividido em fases administrativo-logísticas e de treino orientado para a missão, deverá culminar com um exercício no Campo Militar de São Gregório, perto de Saragoça, em Junho de 2026, que terminará com a certificação do EUBG.

Após este período, os militares da ZMM manterão diferentes níveis de prontidão “Low Readiness” no segundo semestre de 2026 e “High Readiness” no primeiro semestre de 2027, podendo ser empenhados caso a força seja activada.

As missões previstas incluem operações de imposição de paz, apoio à resposta a catástrofes humanitárias e prevenção da escalada de conflitos, por um período limitado e numa área considerada de interesse para a UE.

Segundo a informação disponibilizada, o empenhamento vai também contribuir para acelerar o reequipamento do Batalhão de Infantaria do RG3, no quadro dos projectos de modernização do Exército, que já permitiram a recepção de viaturas ultraligeiras Polaris, drones de estabilização, rádios de baixo escalão e equipamentos destinados ao apoio militar a emergências civis, como uma viatura basculante e uma retroescavadora.