Comissão Europeia pede "trabalho árduo" contra escalada do conflito no Médio Oriente

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu hoje trabalho árduo para evitar que o conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irão se alastre ao resto do Médio Oriente.

"Temos de trabalhar arduamente para desanuviar e evitar que o conflito se alastre", referiu Von der Leyen à margem de um encontro com o Presidente suíço, Guy Parmelin.

"Esta tarde discutiremos a situação geral numa reunião do Colégio de Segurança na Comissão Europeia porque, da energia ao nuclear, dos transportes, migrações, segurança, temos de estar preparados para as consequências destes acontecimentos recentes", acrescentou.

"Nas últimas horas, testemunhámos inúmeros ataques, incluindo o de drones que teve como alvo uma base aérea britânica em Chipre, também vimos ataques a uma instalação petrolífera na Arábia Saudita", disse a responsável, condenando "os ataques irresponsáveis e indiscriminados do Irão e os seus aliados contra territórios soberanos na região".

A líder do executivo comunitário considerou também que o ataque israelo-americano a Teerão traz "uma esperança renovada para o povo oprimido do Irão", apelando para uma transição política credível no país, ao fim dos programas nuclear e balístico e das ações desestabilizadoras na região.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano" e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.O Irão já confirmou a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

Pelo menos 555 pessoas morreram no Irão desde o início dos ataques, indicou a organização humanitária Crescente Vermelho iraniano. O exército dos Estados Unidos confirmou a morte de três militares norte-americanos.

Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.