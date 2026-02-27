Trump "nada satisfeito" com negociações mas ainda não decidiu ataque militar

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou hoje que não está "nada satisfeito" com o progresso das negociações em curso com o Irão, mas ainda não tomou uma decisão sobre um ataque militar contra a República Islâmica.

"Não estou satisfeito com o facto de não estarem dispostos a dar-nos o que precisamos. Não estou nada satisfeito com isso. Veremos o que acontece", disse o líder norte-americano aos jornalistas.

Donald Trump indicou que haverá "mais discussões hoje".