Centro Português de Caracas investe 3 milhões para atrair os mais jovens

O Centro Português de Caracas (CPC), um dos principais símbolos da presença madeirense na América Latina, vai investir cerca de três milhões de euros na construção de um novo edifício de quatro andares, cuja conclusão está prevista ainda para este ano, anunciou a direcção da associação.

A nova infra-estrutura vai reforçar a oferta de serviços do clube, integrando ginásios, campos de padel, parque infantil, áreas de estudo com salas de aula, espaços dedicados à música e às artes, bem como escritórios administrativos.

A informação foi adiantada pelo presidente do clube madeirense, Martin de Abreu, durante a visita do diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes.

"O novo edifício vem complementar um conjunto muito alargado de valências já existentes no Centro Português, reforçando a sua capacidade de resposta e modernizando a oferta dirigida à comunidade", destacou Sancho Gomes, este sábado, no quinto dia da deslocação oficial à Venezuela.

O CPC dispõe atualmente de um extenso conjunto de infra-estruturas e serviços, entre os quais um anfiteatro com capacidade para mil pessoas, campos de futebol, ténis e basquetebol, pistas de bowling e piscinas, incluindo uma olímpica, além de espaços destinados ao folclore e à atividade musical.

Segundo Sancho Gomes, o principal objectivo do investimento passa por envolver as novas gerações. "Este é um sinal inspirador, que nos dá esperança de que as gerações mais jovens se irão renovar e continuar a ser a alma e o sangue madeirenses na diáspora, garantindo a perpetuação da nossa identidade além‑fronteiras", afirmou o director regional citado em comunicado.

O responsável salientou ainda que este projecto reflecte a capacidade de adaptação do movimento associativo. "Estamos a assistir a uma revitalização destas instituições, que procuram dar resposta aos interesses e expectativas das novas gerações, numa altura em que as primeiras vagas de emigrantes estão a envelhecer", vincou.

Com cerca de duas mil famílias associadas, o Centro Português de Caracas continua a afirmar‑se como um espaço central da comunidade, funcionando como clube, escola e centro cultural. "É um dos maiores símbolos da presença madeirense na Venezuela e desempenha um papel crucial na preservação da ‘Madeirensidade’ na diáspora", reforçou a direcção.

Descrito frequentemente como um "pequeno país dentro da Venezuela", o CPC tem servido, ao longo das décadas, como ponto de encontro para emigrantes e lusodescendentes, promovendo não só actividades recreativas e desportivas, mas também cursos de língua portuguesa, arraiais madeirenses, concertos e outras iniciativas culturais.