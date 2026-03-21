Sacerdote com raízes madeirenses nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Caracas

O sacerdote José Dionísio Gómez Gouveia, natural da Venezuela e filho de pais oriundos do Santo da Serra, na Madeira, foi nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Caracas pelo Papa Leão XIV.

Nascido a 4 de Junho de 1966, em La Guaira, foi ordenado sacerdote a 24 de Novembro de 2001. Foi sacerdote em vários paróquias e capelão da prisão de La Planta, em Caracas, bem como formador no seminário. É actualmente o reitor do Seminário de Santa Rosa de Lima, na arquidiocese de Caracas.