Governo vai vigiar preços e travar abusos

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 20 de Março, dá conta que, face à instabilidade dos mercados, a Secretaria de Economia cria o Observatório ‘Cabaz-RAM’ para acompanhar a evolução do custo de vida de famílias e empresas. ARAE intervirá sempre que surjam indícios de infracções Governo volta a baixar ISP para mitigar subida dos combustíveis na próxima semana.

Fique a saber que vai haver um reforço da promoção do Vinho e do Rum da Madeira.

Mais de 14 toneladas de lixo retiradas do mar

Revelamos que, em quatro anos, foram identificados mais de 63 mil itens de resíduos, dos quais, mais de 80% eram de plástico.

PS consegue agenda para alterar SMM e pressiona Governo

Descubra que o deputado Carlos Pereira revela que as propostas de alteração ao subsídio de mobilidade serão votadas no final de Março na República, com aprovação final em Abril.

Sobre as novas buscas da PJ na Madeira, saiba que têm a ver com negócios e empregos.

Destaque ainda para: Turista que fazia caminhada morre após perder-se de grupo.

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