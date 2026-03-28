Escarpa será monitorizada durante um ano

A Protecção Civil Municipal de Câmara de Lobos reuniu-se esta manhã, na biblioteca da localidade do Curral das Freiras, com técnicos do Laboratório Regional de Engenharia Civil, para avaliar a derrocada registada ontem.

Da análise preliminar resulta uma primeira conclusão considerada essencial: não há, neste momento, habitações em risco. A informação foi avançada após a avaliação inicial no terreno, afastando cenários de perigo iminente para a população.

Apesar disso, as autoridades decidiram avançar com uma análise técnica mais detalhada à escarpa, reconhecendo a necessidade de acompanhar a sua estabilidade ao longo do tempo. Nesse sentido, será implementado um plano de monitorização contínua que deverá estender-se por, pelo menos, um ano.

No local estao o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, e o presidente da Junta de Freguesia, que acompanharam os trabalhos e a articulação com as equipas técnicas, num momento de avaliação e definição das próximas medidas a adoptar.

A estratégia passa agora por garantir vigilância permanente e recolha de dados que permitam antecipar qualquer alteração no comportamento da escarpa, assegurando a segurança de pessoas e bens.