Israel lança novos ataques e imprensa iraniana noticia pelo menos cinco mortos

O Exército israelita lançou hoje um novo ataque contra o Irão, e meios de comunicação social iranianos noticiaram pelo menos cinco mortos, um mês após o início da guerra lançada por Washington e Telavive contra Teerão.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram, numa mensagem, estar a atacar "alvos do regime terrorista" na capital da República Islâmica.

Anteriormente, a agência iraniana Fars noticiou ataques contra vários pontos da cidade, além de um ataque contra um edifício residencial na localidade de Zanjan, noroeste do país, onde morreram pelo menos cinco pessoas e sete ficaram feridas.

Em Telavive, Israel, um homem foi morto e dois ficaram feridos na sexta-feira, de acordo com os serviços de emergência, após o exército israelita anunciar disparos de mísseis a partir do Irão.

Em 28 de fevereiro, Israel e os Estados Unidos lançaram uma ofensiva conjunta contra a região, desencadeando o atual conflito.

Embora não haja números oficiais do Irão desde 05 de março, as vítimas mortais ultrapassam um milhar na República Islâmica, enquanto em Israel morreram 19 pessoas, além de mais quatro que morreram na Cisjordânia ocupada.