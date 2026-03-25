Bruno Melim acusa o JPP de fazer política baixa

A primeira do PSD ao Governo foi feita por Bruno Melim que começou por acusar o maior partido da oposição, o JPP, de "populismo" e de, com "mentiras", procurar "caçar os votos nos adros das igrejas".

O deputado social-democrata questionou o Governo sobre a diversificação da economia, nomeadamente a aposta no sector tecnológico e na investigação.

A diminuição do desemprego, foi destacada pelo deputado que acusa a oposição de não aceitar os factos provados pelos números.