Particularidades dos Açores exigem soluções de segurança "inteligentes e adaptadas"

O presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) considerou hoje que o arquipélago tem particularidades que "exigem soluções inteligentes e adaptadas" de segurança, existindo necessidade de valorizar os meios humanos e materiais existentes.

"Os Açores têm particularidades próprias, desde logo a sua dispersão geográfica, que exigem soluções inteligentes e adaptadas", referiu José Manuel Bolieiro, citado numa nota do executivo regional.

O chefe do Governo Regional açoriano recebeu hoje em audiência de apresentação de cumprimentos o presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia, subintendente Bruno Carvalho Pereira.

Segundo a nota, a audiência, que teve lugar no Palácio de Sant'Ana, sede do Governo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, ficou marcada por um diálogo construtivo em torno de matérias relacionadas com pessoal e infraestruturas da Polícia de Segurança Pública (PSP) na região.

"Ambas as partes procuraram alinhar uma visão comum, centrada numa abordagem reformista e na otimização dos recursos existentes, mais do que numa lógica exclusivamente reivindicativa de reforço financeiro", lê-se.

No encontro, foi destacada a importância de valorizar os meios humanos e materiais já existentes, promovendo uma gestão mais eficiente e ajustada às especificidades do território açoriano.

"Queremos afirmar uma visão reformista, assente na boa gestão e na valorização dos recursos disponíveis, mais do que numa perspetiva meramente reivindicativa", sublinhou Bolieiro.

Na audiência, foi também abordada a dificuldade na atração e retenção de profissionais em territórios descentralizados, tendo sido apontada a necessidade da criação de mecanismos que incentivem o recrutamento e a fixação de efetivos policiais na região.

"Temos de ser capazes de criar condições para atrair e fixar profissionais qualificados nos Açores, garantindo estabilidade e continuidade no serviço prestado às nossas populações", afirmou.

A segurança é "um pilar essencial da coesão social e territorial, e deve ser construída com base na colaboração entre instituições", concluiu José Manuel Bolieiro.