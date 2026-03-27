Câmara Municipal da Ponta do Sol realiza intervenção CED para controlo de colónias de gatos no concelho

A Câmara Municipal da Ponta do Sol, em parceria com a Associação Animais de Rua, vai promover uma intervenção no âmbito do programa Capturar–Esterilizar–Devolver (CED), com o objectivo de controlar de forma ética a população de gatos errantes no concelho.

"A acção decorrerá nos dias 30 e 31 de Março, estando prevista a intervenção de até 100 gatos, pertencentes a colónias já identificadas no concelho. Esta iniciativa conta também com a colaboração da associação local BBPETS", indica nota à imprensa.

E prossegue: "Esta acção assume-se como essencial para o controlo responsável das populações errantes, contribuindo para a melhoria do bem-estar animal e para a salvaguarda da saúde pública, através da redução de nascimentos não controlados e da diminuição de situações de risco associadas à proliferação destes animais".

O vice-presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Lino Pita, destaca a relevância desta intervenção e o impacto que poderá ter no concelho: “Esta é uma campanha de enorme importância para o nosso Município, porque permite atuar de forma preventiva e responsável no controlo das colónias de gatos. Estamos a falar de uma medida com impacto direto no bem-estar animal, mas também na saúde pública e na qualidade de vida da população”.

“A Câmara Municipal da Ponta do Sol está empenhada em promover soluções éticas e eficazes, em parceria com entidades especializadas, para garantir uma convivência mais equilibrada entre pessoas e animais”, frisou.

Nesse sentido, a autarquia apela à colaboração de toda a população, solicitando que não alimentem os animais nos dias 29, 30 e 31 de Março, de modo a não comprometer o processo de captura. Deverá ser deixada apenas água fresca à disposição dos animais.

O município da Ponta do Sol associa-se, assim, à Associação Animais de Rua nesta intervenção pioneira, sendo um dos cinco municípios da Região Autónoma da Madeira que participam nesta primeira fase do programa CED.

Trata-se de uma acção de grande dimensão e impacto, que visa promover uma convivência mais segura, saudável e equilibrada entre pessoas e animais, reforçando o compromisso do município com políticas de proteção e bem-estar animal.