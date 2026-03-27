Tribunal arquiva processo contra presidente da TaxisRAM

Paulo Pereira, presidente da TáxisRAM – Associação de Táxis e Outros Transportes Terrestres da Região Autónoma da Madeira, emitiu um comunicado informando que "o processo iniciado em 2024, no qual fui associado a uma alegada situação de especulação de preços, foi arquivado pelo Tribunal por falta de provas".

Na nota, o profissional diz que "desde o primeiro momento colaborei plenamente com as autoridades competentes, mantendo sempre uma postura de transparência e respeito pelos procedimentos legais".

No seu entender, "o arquivamento confirma que não existiam fundamentos que sustentassem as acusações, permitindo repor a verdade e proteger a minha integridade pessoal e profissional, bem como a credibilidade da associação que represento", salienta.

Paulo Pereira garante que continuará a exercer a actividade "com o mesmo compromisso de sempre, baseado na seriedade, transparência e dedicação ao setor do transporte e ao serviço prestado à população".

E termina agradecendo "a todos os que confiaram em mim ao longo deste processo e reafirmo o meu compromisso de continuar a trabalhar em prol dos profissionais do setor e dos utentes", assina Paulo Pereira.