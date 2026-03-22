Tribunal considera que Musk enganou acionistas da Twitter

Um juri californiano decidiu ontem que Elon Musk enganou os acionistas da Twitter, quando fez a caótica aquisição da empresa da rede social, por 44 mil milhões de dólares, em 2022.

Por outro lado, rejeitou a acusação de manobra fraudulenta deliberada para fazer baixar a cotação da ação, segundo o veredicto consultado pela AP.

Ao fim de três semanas de um processo civil, marcado pelo testemunho em pessoa do homem mais rico do mundo, o júri de um tribunal de San Francisco estimou que duas mensagens na rede social, publicadas pelo patrão da Tesla em maio de 2022, continham declarações enganadoras responsáveis pela baixa da cotação da Twitter.

Os prejuízos, que ainda por determinar, podem ascender a milhares de milhões de dólares, segundo os advogados dos queixosos citados pela estação televisiva CNBC.

O veredicto constitui uma rara derrota judicial de Elon Musk.

Em 2023, um júri do mesmo tribunal tinha-o absolvido em algumas horas de acusações similares feitas por acionistas da Tesla, depois de ter escrito em 2018 na Twitter que tinha os fundos necessários para comprar o construtor automóvel.

O processo evoluiu muito em torno das afirmações de Musk sobre o número de contas falsas na Twitter. Acusou que a plataforma tinha mais contas falsas que as cinco por cento declaradas nos documentos oficiais, utilizando o que considerou uma fraude da Twitter para justificar a sua tentativa de sair do acordo.

Por seu lado, os queixosos, sustentavam que as suas declarações faziam parte de um plano para pressionar o conselho de administração de forma a conseguir um preço inferior ao da sua oferta inicial, quando a cotação da Tesla estava a cair, o que lhe dificultava o financiamento da operação.

Depois de Musk tentar sair da operação, a Twitter processou-o no Estado do Delaware para o forçar a cumprir o acordo. Pouco antes do começo do julgamento, Musk inverteu a posição e ceitou pagar o preço inicial, após o que renomeou a plataforma como X.

Primeiro humano a superar o limiar dos 500 mil milhões de dólares de fortuna pessoal estimada, o que aconteceu em 2025, possui um património avaliado, no início de março, em 839 mil milhões de dólares, segundo a revista Forbes, em resultado essencialmente da acumulação do valor das suas ações na Tesla e na SpaceX.