UMa - transformar desafios da Madeira em soluções concretas

Dois acontecimentos recentes tiveram especial significado para a Região Autónoma da Madeira (RAM): o Prémio “+Valor Madeira”, atribuído pela Assembleia Legislativa da RAM; e o I Congresso de Direito Regional, promovido pela Associação de Direito Regional (ADRAM).

O primeiro evento que merece ser assinalado é a atribuição do prémio “+Valor Madeira” pela Assembleia Legislativa Regional ao projeto de doutoramento em Engenharia Eletrotécnica da UMa, realizado pelo Décio Mendonça Alves. O prémio valorizou o seu estudo sobre os ventos do Aeroporto da Madeira propondo modelos de inteligência artificial para melhorar a previsão a muito curto prazo, da velocidade e direção do vento no Aeroporto da Madeira, contribuindo para reforçar a segurança e eficiência das operações aéreas neste aeroporto. O estudo demonstra, através de dados e evidências científicas, que pode haver uma nova e eficaz abordagem para a mitigação da inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira causada por ventos adversos.

A UMa regozija-se por poder contribuir, no âmbito da sua missão, para o desenvolvimento científico e tecnológico da Região, apresentando, como é o caso em apreço, soluções para problemas que carecem de apoio especializado.

No segundo evento, o Congresso, que se realizou no Colégio dos Jesuítas, nos dias 12 e 13 de março, constituiu-se como fórum de reflexão e debate por personalidades eminentes e especialistas académicos sobre a área do Direito Regional e questões relevantes que a integram e com as que a correlacionam com a Autonomia.

A UMa reafirma o seu papel central na construção e desenvolvimento do projeto autonómico e pretende dispor de melhores condições para ampliar essa ação na Região. Pretende, em parceria com outras instituições e envolvendo as Regiões Autónomas da Macaronésia, criar oferta de pós-graduações e eventual mestrado, e investigação, bem como um centro ou polo de investigação em Direito Regional. Ao mesmo tempo, sublinha que o financiamento (investimento) do projeto autonómico continua a ser um tema recorrente e defende que o Estado não se pode demitir de investir adequadamente num dos principais agentes do desenvolvimento das autonomias, como é a própria Universidade.

O exemplo do estudo sobre os ventos do Aeroporto da Madeira junta-se a vários outros: estudo sobre os custos da inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira; a monitorização da satisfação do turista, no âmbito das atividades do Observatório do Turismo, em colaboração com a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura; e, mais recentemente, o estudo sobre a capacidade de carga dos percursos terrestres na RAM.

Se a isto se juntar a nova fase de formação para a docência e o investimento na formação tecnológica comprovando impacto nas empresas tecnológicas da região, é inegável que a Madeira está a usufruir do investimento que foi feito na sua Universidade. Do pouco (foi sempre pouco!) que nos foi atribuído, muito realizámos. Estes são alguns dos exemplos que valem transformação, que valem desenvolvimento.