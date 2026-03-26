JPP denuncia atraso nas obras da escola do Lombo do Guiné

Os deputados do Juntos pelo Povo (JPP), Basílio Santos e Paulo Alves estiveram hoje, 26 de Março, na Escola EB1/PE e Creche do Lombo do Guiné para aferir 'in loco', as muitas deficiências de que padece esta escola que já acusa o peso da idade (inaugurada em 11 de novembro de 1981). O diagnóstico, explicaram os parlamentares, está feito pelo próprio presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque que, em 2023 (16 de abril) prometeu obras no telhado, substituição das janelas e a pintura do edifício. Até prometeu um estúdio de música.

“Volvidos estes 3 anos, as promessas estão por cumprir e os alunos, professores e auxiliares de educação têm de conviver diariamente com estas difíceis condições de salubridade de uma infraestrutura da Educação Regional. De salientar que nesta escola funciona ainda um núcleo da Universidade Sénior, uma população particularmente mais vulnerável a condições de salubridade deficientes”. Basílio Santos, vice-presidente do Grupo Parlamentar do Juntos pelo Povo

Na nota remetida à imprensa, o deputado do JPP recordou que em 2025 aquando do debate do Programa do Governo na Assembleia Legislativa Regional o Sr. Secretário Regional das infraestruturas Dr. Pedro Rodrigues prometeu obras para o início deste ano. Alertamos também e chamamos à atenção do sr. secretário regional das infraestruturas para a promessa feita em que afirmou que as obras eram mesmo para iniciar agora.”

“É lamentável que o próprio município que conhece a realidade desta escola, também não tenha encetado diligências junto do Governo Regional para garantir a pronta execução das obras necessárias”, criticou Basílio Santos.