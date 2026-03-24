Juventude do JPP avança com inquérito sobre dificuldades dos estudantes insulares

A Juventude do JPP vai avançar, em breve, com um inquérito que pretende recolher informação sobre as dificuldades dos estudantes insulares que frequentam o ensino superior, mais concretamente no que diz respeito aos novos moldes do acesso ao Subsídio Social de Mobilidade.

Neste Dia Nacional do Estudante, o partido reafirma o compromisso de um princípio que considera essencial, o de que "o acesso ao ensino superior deve ser universal, em igualdade de oportunidades, equitativo e independente da condição geográfica de cada estudante".

Apesar disso, os jovens apontam que essa não é a realidade dos estudantes da Madeira e dos Açores, que se deparam com desafios, nomeadamente a nível da mobilidade. "A mobilidade, que deveria ser um instrumento de coesão territorial e igualdade de oportunidades, tem sido progressivamente penalizada por falhas nas políticas públicas e pela ausência de respostas eficazes por parte do Estado", apontam.

Os custos elevados das ligações aéreas, a instabilidade nos apoios à deslocação, os elevados custos com habitação, a alimentação, a falta de soluções estruturais que impõem um esforço financeiro desproporcional aos estudantes insulares e às suas famílias são alguns dos problemas elencados.

“Todas estas dificuldades colocam em evidência a situação de desigualdade em que se encontram os jovens madeirenses no acesso ao ensino superior, limitando escolhas, condicionando percursos académicos e agravando assimetrias sociais”, referem em comunicado.

A Juventude do JPP considera “lamentável” o comportamento do PSD, CDS e PS na Assembleia da República, incluindo os deputados destes partidos eleitos pela Madeira, "que chumbaram propostas apresentadas pelo deputado do JPP, Filipe Sousa", para corrigir “as desigualdades no acesso ao ensino superior entre os jovens oriundos das Regiões Autónomas e os residentes do território continental.

“Esse chumbo nas vésperas de se assinalar o Dia Nacional do Estudante, revela a hipocrisia de alguns desses três partidos (voto contra do PSD, CDS e abstenção do PS), que depois de rejeitarem diplomas fundamentais para a promoção da igualdade de oportunidades entre estudantes da Madeira e do território nacional, emitem, na Região, comunicados e editam vídeos com promessas ocas, mas nós estamos aqui para denunciar essa política do faz de conta”, sublinham os jovens do JPP.