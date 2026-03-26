STI reuniu com deputados do PSD para discutir custas judiciais e desafios nas alfândegas portuguesas

Uma delegação do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), liderada pelo presidente da Direcção Nacional, Gonçalo Rodrigues, reuniu ontem à tarde com os deputados Pedro Coelho, eleito pela Madeira, e Francisco Pimentel, do PSD.

A delegação integrou ainda o vice‑presidente Luís Ferraz e o presidente da Direcção Regional da Madeira, Gilberto Rochinha Sousa. O encontro deu continuidade ao ciclo de contactos institucionais que o sindicato tem vindo a desenvolver com os diferentes partidos representados na Assembleia da República.

A reunião centrou‑se em dois temas de particular relevância para os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT): Custas judiciais e a realidade das alfândegas portuguesas.

No que respeita às custas judiciais, foram abordadas preocupações quanto à complexidade dos processos e à necessidade de garantir maior clareza, equidade e transparência no sistema, assegurando condições mais justas para os profissionais envolvidos.

No domínio das alfândegas portuguesas, o sindicato alertou para os desafios crescentes enfrentados pelos trabalhadores, nomeadamente a escassez de recursos humanos, a elevada exigência operacional e a importância estratégica destas estruturas no controlo de fronteiras e na proteção da economia nacional.

O STI reforçou junto do Grupo Parlamentar do PSD a importância de uma intervenção política atenta e consequente, defendendo soluções que valorizem os trabalhadores, melhorem as condições de trabalho e garantam a capacidade operacional da AT.