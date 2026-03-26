Euro cai pela segunda sessão mas mantém-se na barreira dos 1,15 dólares

O euro caiu esta quarta-feira ligeiramente face ao dólar, pela segunda sessão consecutiva, mas mantém-se na barreira dos 1,15 dólares, após o Irão ter rejeitado o plano de paz dos Estados Unidos.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1579 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1581 dólares.

O euro também recuou face à libra, mas valorizou-se em comparação com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1592 dólares.

O Irão rejeitou hoje o plano de paz dos Estados Unidos, disse um responsável governamental, que não foi identificado, citado pela televisão estatal iraniana.

"O Irão reagiu negativamente à proposta americana", indicou a Press TV, canal público em inglês destinado a um público estrangeiro, referindo-se ao alegado plano de 15 pontos elaborado pela administração do Presidente norte-americano, Donald Trump.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou esta hoje quarta-feira que as taxas de juro subirão se a inflação na zona euro ultrapassar significativamente a meta de 2% a médio prazo, em consequência da guerra no Irão.

Na conferência "O BCE e os seus observadores", Lagarde afirmou que, se o impacto do aumento dos preços da energia na inflação for limitado e de curta duração, o BCE irá ignorá-lo; se causar um aumento significativo da inflação, mas não demasiado persistente, o BCE ajustará as taxas de juro de forma moderada.

Por sua vez, o BCE agirá com determinação se a inflação exceder significativamente e de forma persistente a meta de 2%, segundo Lagarde.

O economista-chefe do BCE, o irlandês Philip Lane, alertou que a inflação poderá subir na zona euro em março e abril.

Divisas..................quarta-feira.................terça-feira

Euro/dólar...............1,1579......................1,1581

Euro/libra...............0,86507....................0,86532

Euro/iene................184,39......................184,15

Dólar/iene...............159,26......................159,06