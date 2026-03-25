Miguel Albuquerque protesta pelas "canalhices" contra a Zona Franca

O presidente do Governo Regional respondeu a Gonçalo Maia Camelo lembrando que foram as "canalhices da extrema-esquerda e de sectores radicais do PS" que afectaram a Zona Franca, com "mentiras" promovidas pelos "lobbies de Bruxelas" que querem continuar "a alimentar as praças" do Luxemburgo, Holanda, Malta ou Chipre.

Foi garantida a prorrogação do actual regime até 2033 e, garante, as negociações do novo regime estão fechadas, faltando apenas o Governo da República assinar.

Albuquerque critica, de forma dura, os "burocratas" de Lisboa que nada fazem porque, pura e simplesmente, não trabalham.

O presidente do GR também referiu que várias empresas da Zona Franca passaram para o regime fiscal regional que tem um IRC dos mais baixos da Europa. E, por isso, não compreende como é que as grandes empresas portuguesas continuam a pagar impostos na Holanda, mais altos do que na Madeira. "Os portugueses gostam de dar tiros nos pés", conclui.