IL quer saber como está a negociação para o novo regime da Zona Franca

Gonçalo Maia Camelo questionou o presidente do Governo com a necessidade de criar medidas para garantir competitividade às empresas, nomeadamente fiscais.

O deputado da IL também abordou a situação da Zona Franca que "estagnou" devido às investigações de Bruxelas, o que se traduz numa diminuição do investimento estrangeiro.

A IL quer saber como estão as negociações para o novo regime da Zona Franca e para o registo de aeronaves.