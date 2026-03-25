Albuquerque "mesmo que perca votos" não mexe no IVA

O presidente do Governo Regional garante que, enquanto não for alterada a lei das finanças regionais, no que diz respeito à distribuição das receitas do IVA, não vai mexer neste imposto, nem que isso implique "perder votos".

Albuquerque lembra que a Madeira tem combustíveis mais baratos do que no continente e que assim vai continuar.

Em relação a medidas concretas, confirmou que o apoio à botija de gás passará para 25 euros.

Albuquerque tem respondido aos deputados com quadros que mostram a evolução de vários indicadores económicos.