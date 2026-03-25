Escola Francisco Franco integra projeto europeu 'DIVE into Learning'

A Escola Secundária de Francisco Franco (ESFF) "marcou presença no 'Kick-off Meeting' (reunião de lançamento) do projecto 'DIVE into Learning: Inclusive STEAM Education through Low-Cost Underwater Robots', que teve lugar em Girona, Espanha, no passado dia 18 de Março", informa a escola madeirense.

"Este primeiro encontro internacional reuniu parceiros de vários países europeus com o objetivo de lançar as bases de um projeto inovador que pretende transformar o ensino das áreas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), promovendo a inclusão, a inovação e a aprendizagem prática", explica o conceito.

De acordo com a nota, "ao longo do dia, foram desenvolvidas atividades de planeamento estratégico, partilha de conhecimento e workshops práticos na área da robótica subaquática de baixo custo. Destacou-se ainda a reflexão sobre metodologias de ensino inclusivas e adaptadas a contextos multiculturais".

Assim, "ao longo dos próximos três anos, o projeto irá desenvolver um currículo prático e inclusivo na área da robótica subaquática e ciências do mar; formar cerca de 260 professores; envolver mais de 4.000 alunos e criar uma rede colaborativa entre escolas e educadores de vários países europeus", diz a ESFF, cuja "participação reforça o compromisso" desta escola "com a inovação pedagógica, a inclusão e a preparação dos alunos para os desafios do futuro", conclui.