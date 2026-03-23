OceanEye: da visão Europeia à realidade Atlântica da Madeira

No recente discurso da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no âmbito dos European Ocean Days, foi lançada uma iniciativa ambiciosa: o OceanEye. Mais do que um programa, trata-se de uma visão estratégica para posicionar a Europa como líder global na observação oceânica, reconhecendo o oceano como uma infraestrutura crítica do planeta e um pilar essencial para enfrentar desafios como as alterações climáticas, a poluição e os eventos extremos.

A premissa é simples, mas incontornável: sem dados, não há (boa) previsão; sem previsão, não há resiliência. O OceanEye pretende colmatar lacunas na monitorização marinha através de uma rede global de sensores, veículos autónomos e plataformas digitais, integrando dados em tempo real e alimentando ferramentas avançadas como o “Digital Twin of the Ocean”. A União Europeia assume aqui não apenas um papel científico, mas também económico e geopolítico.

Em regiões ultraperiféricas como a Madeira, este futuro já começou a ser construído. O Observatório Oceânico da Madeira (OOM) constitui um exemplo concreto de como a articulação entre ciência, tecnologia e estratégia regional pode materializar, no terreno, os princípios agora defendidos a nível europeu.

Localizada no Atlântico Nordeste, a Madeira ocupa uma posição geoestratégica singular, numa região onde a interação oceano-atmosfera é particularmente intensa e determinante para a compreensão de fenómenos climáticos de larga escala. O OOM tem vindo a consolidar uma infraestrutura de observação que integra sensores in situ, veículos autónomos (AUVs e USVs), plataformas digitais e capacidades avançadas de modelação, permitindo uma monitorização contínua, integrada e de elevada resolução.

Esta abordagem está plenamente alinhada com o conceito de OceanEye: dados distribuídos, interoperabilidade e capacidade preditiva. Mais do que isso, demonstra que regiões insulares podem assumir um papel central na arquitetura europeia de observação oceânica — não como periferias, mas como plataformas avançadas de monitorização e inovação.

A Presidente Ursula von der Leyen sublinhou a necessidade de evoluir de um modelo baseado na cooperação voluntária para uma infraestrutura sustentada, com financiamento estável e uma governação robusta. Este é, talvez, o ponto mais crítico. Iniciativas como o OOM evidenciam que a capacidade científica e tecnológica já existe; o verdadeiro desafio reside em garantir continuidade, escala e integração plena em redes europeias e globais.

Por outro lado, o OceanEye abre oportunidades claras para o tecido económico e tecnológico europeu. Empresas que desenvolvem drones marinhos, sensores, sistemas de previsão e plataformas digitais encontram aqui um novo espaço de crescimento. Também neste domínio, a Madeira — através de instituições como a ARDITI— tem vindo a afirmar-se como um polo emergente de inovação em tecnologias do mar profundo.

Mas talvez o aspeto mais relevante seja o impacto societal. O conhecimento gera valorização: quanto mais compreendemos o oceano, mais o protegemos. A capacidade de antecipar eventos extremos, preservar ecossistemas ou apoiar setores como a aquicultura e as pescas traduz-se diretamente em resiliência, sustentabilidade e qualidade de vida.

O OceanEye representa, assim, uma oportunidade única para alinhar visão política, capacidade científica e inovação tecnológica. O seu sucesso dependerá, contudo, da capacidade de integrar, valorizar e escalar iniciativas já existentes no terreno.

A Madeira, através do Observatório Oceânico, não é apenas um beneficiário potencial desta estratégia — é, na prática, um protótipo funcional do que o OceanEye ambiciona alcançar à escala europeia.

A Europa olha para a monitorização do oceano como futuro. A Madeira já o está a construir.