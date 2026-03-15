Israel lança nova ofensiva e Teerão ataca base dos EUA e alvos israelitas

Israel anunciou hoje o lançamento de uma nova ofensiva no oeste do Irão e a Guarda Revolucionária iraniana reivindicou ataques com mísseis contra uma base aérea norte-americana e alvos israelitas, ao 16.º dia de guerra.

O exército israelita lançou "uma vaga de ataques contra infraestruturas do regime terrorista iraniano no oeste do Irão", disseram os militares num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Desde o início da operação militar conjunta com os Estados Unidos, em 28 de fevereiro, Israel realizou mais de 400 vagas de bombardeamentos no Irão, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

Os caças israelitas atacaram mais de 200 objetivos no Irão ao longo do dia de sábado, incluindo dezenas de lançadores de mísseis balísticos, sistemas de defesa aérea e depósitos de armas, informou o exército.

Do lado iraniano, a Guarda Revolucionária reivindicou hoje o lançamento de 10 mísseis e de um número não especificado de drones contra as forças norte-americanas destacadas na base aérea de Al Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos.

A operação visou centros de comando e controlo regionais e a gestão da frente interna israelita, num ataque simultâneo a instalações ligadas aos Estados Unidos e a Israel, disse a Guarda Revolucionária num comunicado divulgado pela agência iraniana Fars.

A força ideológica do regime da República Islâmica dedicou a ação aos "84 mártires" do navio "Dena", que foi afundado por um submarino norte-americano ao largo do Sri Lança em 04 de março.

Foram usados na operação mísseis hipersónicos e drones "com capacidade destrutiva", precisou a Guarda Revolucionária no comunicado, também citado pela agência espanhola Europa Press (EP).

Disse também que os alvos atingidos na base de Al Dhafra teriam servido como apoio informativo no planeamento de operações contra o Irão.

"Com a graça de Deus, os contínuos e esmagadores ataques contra os alvos dos centros e interesses dos Estados Unidos e do regime sionista continuarão com maior poder e alcance até que o agressor se renda e seja castigado", acrescentou.

As forças israelitas disseram ter detetado mísseis lançados do Irão em direção a Israel, embora não tenham esclarecido o número exato de alvos identificados.

O exército disse que os sistemas de defesa estavam "a trabalhar para intercetar a ameaça" e que o centro de comando da frente interna tinha distribuído alertas por telemóvel para residentes nas zonas afetadas.

A guerra em curso no Médio Oriente foi desencadeada por uma ofensiva de grande escala lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, que respondeu com ataques contra os países vizinhos.

O conflito já causou mais de dois mil mortos, maioritariamente iranianos, e centenas de milhares de deslocados, sobretudo no Líbano.

A guerra provocou também uma crise nos mercados petrolíferos, com o preço do barril de crude a passar a barreira psicológica dos 100 dólares.