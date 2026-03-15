Estudo sobre sono dos peixes procura avanços no tratamento da insónia em humanos
Uma equipa internacional de cientistas identificou um circuito cerebral até agora desconhecido que atua como um "interruptor biológico" para o sono em peixes-zebra, uma descoberta que pode ter aplicações futuras no tratamento da insónia nos humanos.
O estudo incluiu investigadores do Instituto de Investigação Marinha do Conselho Superior de Investigações Científicas (IIM-CSIC), através do seu grupo de Biotecnologia Aquática (Acuabiotec), noticiou na quarta-feira, 5 de Março, a agência Europa Press.
Em comunicado, a delegação do CSIC na Galiza explicou que esta descoberta oferece novas pistas sobre a forma como o cérebro decide quando dormir.
"Esta descoberta pode ter potenciais aplicações futuras no tratamento da insónia em humanos", explicaram.
O estudo, publicado recentemente na revista Current Biology, analisou a atividade de um grupo de neurónios hipotalâmicos em larvas de peixe-zebra, uma espécie amplamente utilizada em investigação biomédica devido às suas semelhanças com o cérebro humano.
A investigação, liderada pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), contou com a participação do IIM-CSIC (Acuabiotec), da Universidade Estadual da Califórnia e da Universidade de Exeter.
A equipa de investigação identificou novos neurónios que expressam os genes Qrfp e Pth4 como promotores do sono em peixes.
Durante o processo, foram utilizadas técnicas de edição genética para examinar peixes com deficiência do neuropeptídeo Qrfp ou do Pth4, com o objetivo de determinar os efeitos de cada um sobre o sono.
Os resultados obtidos revelam que o neuropeptídeo Pth4 é responsável por ativar o mecanismo de promoção do sono através de um sistema duplo, inibindo os neurónios que promovem a vigília e estimulando os que promovem o repouso.
"Estes neurónios não atuam isoladamente, comunicam com outras regiões profundas do cérebro através de neurotransmissores como a noradrenalina e a serotonina, permitindo ao cérebro fazer a transição gradual da vigília para o sono num processo muito mais dinâmico e coordenado do que se pensava", explicou Josep Rotllant, professor investigador do CSIC e chefe do grupo de Biotecnologia Aquática (Acuabiotec) do IIM-CSIC.
A investigação revelou ainda que estes neurónios são particularmente ativos quando o peixe permanece acordado durante longos períodos, fazendo parte do sistema que mede a necessidade acumulada de repouso.
Este mecanismo garante a transição para o sono em momentos críticos, protegendo funções vitais como a memória, a reparação celular e a regulação energética.
"Embora os humanos não possuam exatamente a mesma molécula, acreditamos que este circuito reflete um sistema evolutivo antigo, partilhado entre diferentes espécies, que ajuda a conservar energia e a manter o equilíbrio do corpo, e cuja compreensão pode abrir novos caminhos para o tratamento da insónia e de outros distúrbios do sono", acrescentou Rotllant.